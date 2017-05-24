«ГУАЛАПАК УКРАИНА»: лучшее — детям

Родителям важно, чтобы их малыши кушали только качественный и безопасный продукт. Как же сохранить всю полезность первых фруктовых пюре и соков, как удовлетворить вкусы малышей, а главное — гарантировать им безопасность?

Об этом и не только говорим с первым заместителем генерального директора – начальником производств ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» Валерием РЕВОЙ.

На уникальном для нашей страны инновационном производстве упаковки для продуктов детского питания царит стерильная чистота!!! Каждая единица продукции отличается отменным качеством и проходит многоуровневый контроль. Здесь с особой щепетильностью относятся как к строительству завода, организации процесса и подбору сырья, так и обучению, подготовке персонала.

Уже сегодня предприятие выпускает широкую линейку упаковки для детского питания и других пищевых продуктов. В июле будет запущен новый завод ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» по производству упаковки для детского питания с полным циклом производства по адресу: пр-т Курский, 147/4. Для нашего города это новые рабочие места, добросовестный налогоплательщик и Благотворитель. Для малышей по всему миру – надежная, яркая, интересная, а главное — безопасная упаковка.

r: Что же изготавливается на заводе ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА»?

Валерий Рева: Я расскажу с точки зрения производства. ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» — это завод по изготовлению упаковки для детского питания, которая является основным видом продукции. Мы производим уникальную современную гибкую упаковку, которая обеспечивает сохранность продукта без добавления консервантов и выдерживает повышенные нагрузки при транспортировке и хранении. Эта упаковка намного удобнее, чем обычная классическая стеклянная или металлическая тара. За счет использования гибкого материала такая упаковка компактнее и может иметь самую разнообразную форму. Если мы говорим о детях, то эта упаковка еще интересна им и в тактильном плане. Ребенку удобно держать ее в руках, сжимать ее, выдавливать пюре, рассматривать яркие изображения. В отличие от стекла она безопасна — малыш не сможет пораниться, полностью отсутствует риск попадания осколков стекла в продукт. Отдельно следует отметить запатентованную форму крышки, которая прежде всего является безопасной и не допускает возможности ее проглотить. При этом особенная конструкция крышки позволяет использовать ее в качестве игрушки, части детского конструктора. Взять с собой питание в такой упаковке в поездку или на прогулку намного удобнее и безопаснее.

r: В чем же уникальность этой упаковки?

В.Р.: При изготовлении продукции ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» применяются специальные барьерные материалы, которые имеют высокую стойкость к проникновению кислорода и ультрафиолетового излучения, которые могут пагубно воздействовать на продукт внутри упаковки. Использование специальной технологии изготовления, а также применение особых свойств некоторых материалов дают возможно придать упаковке повышенную устойчивость к прокалыванию и разрыву при ударе при малом весе упаковки. Все это в совокупности обеспечивает высокий срок хранения, удобство использования и качество продукта.

r: Что можно купить в упаковке вашего производства?

В.Р.: Основные наши клиенты – это крупные производители детского питания, фруктовых пюре и соков. В будущем мы планируем выпускать упаковку для жидкостей, которую ребёнок не сможет на себя пролить. Молодые родители наверняка особенно оценят эту разработку. В нашу упаковку также можно разливать различные пюреобразные продукты (кетчупы, соусы, майонезы), жидкости (соки, напитки, чаи).

r: Как удается удовлетворить запросы таких требовательных потребителей, как дети?

В.Р.: Главная философия производства этой упаковки – не допустить попадания некачественного продукта к потребителю. И вся система работает именно по этому принципу. На производстве организован постоянный контроль качества, специальные датчики и видеокамеры, установленные на оборудовании, ведут непрерывный контроль за соответствием критических характеристик упаковки нормированным показателям. С производственной партии отбираются пробы. Вся информация о проведенных тестах, отборах проб и полученных результатах заносится в специально разработанные бланки документации, которые архивируются и хранятся на протяжении 4 лет для обеспечения прослеживаемости на производстве и продукции у конечного клиента.

r: «ГУАЛАПАК УКРАИНА» — это завод по производству упаковки для детского питания, а не содержимого. Что же может быть опасного в упаковке?

В.Р.: Сама упаковка должна соответствовать самым высоким требованиям по безопасности. Это и отсутствие вредных веществ и инородных предметов, отсутствие острых краев, чтобы ребенок не поранился. И Главное — упаковка должна качественно сохранять продукт на протяжении всего срока хранения содержимого, иначе этот продукт может предоставлять опасность. Мы продумываем все до мельчайших деталей: правильность подбора материалов, герметичность швов и укупорки. Важно все, ведь мы должны сохранить всю пользу продукта, когда речь идет о детях.

r: С первого взгляда ваше производство удивляет стерильной чистотой. Как удается поддерживать ее на таком уровне?

В.Р.: Мы действительно очень много внимания уделяем чистоте и безопасности нашего производства. Ведь речь идет о питании, в том числе малышей до года. Детская Пищевая промышленность — это та сфера, где необходимо применять в работе все самые жесткие методики по обеспечению чистоты и безопасности продукции. Начиная от технологии строительства зданий завода до оборудования помещений и контроля каждого работника. Существуют общие принципы построения чистых помещений, по которым, например, строятся операционные – классические чистые помещения. Мы сертифицированы на соответствие требованиям Глобального стандарта Британского консорциума розничной торговли для пищевой безопасности BRC IoP.

При строительстве использовались материалы, которые не образуют пыль и легко очищаются, не подвергаются коррозии, нетоксичны и не выделяют запахов. В самих помещениях обеспечивается постоянное избыточное давления не менее +5 МПа по отношению к внешней среде для предупреждения проникновения внутрь любых загрязнений.

Далее – личный контроль каждого сотрудника. Обязательно все сотрудники проходят медосмотры. Каждую смену сотрудники заполняют документ — декларацию здоровья, где подтверждают, что они здоровы и у них нет инфекционных заболеваний или острых кишечных расстройств.

r: На каком оборудовании работает ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА»? Это отечественные производители или зарубежные?

В.Р.: Философия нашей группы такова: где бы ни производился товар, наш клиент получает одинаково высокое качество. И не имеет значения, расположен этот завод в Украине, Румынии, Коста-Рике, Бразилии, США или Италии. Поэтому и оборудование мы используем на заводах одинаковое. Это лучшие производители со всего мира. Опять же, технологии и требования к производству на всех предприятиях группы едины. Подбор и валидация сырья осуществляются централизованно после длительного процесса тестирования и проверок. Постоянный входной контроль сырья и материалов обеспечивает неизменное качество готовой упаковки.

к: Кто является авторами и разработчиками технологии?

В.Р.: Главным разработчиком является ГуалаПак Италия. Но, как я сообщал ранее, в группе компаний ГУАЛАПАК ГРУП, которая насчитывает 11 заводов и все они дополняют эти разработки, так как по всему миру применяются единые стандарты и технологии производства. Работа ведется в постоянном тесном взаимодействии с нашими коллегами из центрального офиса в Италии и других стран. Совместно осуществляются модернизация и улучшение производства, разработка и тестирование новых типов упаковки и укупорочных средств.

к: Почему Сумы стал именно тем городом, где уже в ближайшее время откроется новый мощный завод?

В.Р.: В нашем городе уже есть компании, которые исторически имеют общие корни с нашим предприятием. Это АО «ТЕХНОЛОГИЯ» и ООО «ГУАЛА КЛОЖЕРС Украина». Это компании мирового уровня, обеспечивающие поставки более чем в 49 стран. Именно положительный опыт иностранных акционеров и существующая команда стали залогом основания и развития нового завода. Кроме того, в нашем городе живут и работают прекрасные и трудолюбивые люди, которые станут основой для роста этого нового предприятия.

ООО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» была основана итальянской компанией Guala Pack S.p.A и украинско-польским акционерным обществом АО «Технология» 06 февраля 2014 г.

Фото 1: Забота о самых маленьких. С инновационными упаковками компании «ГУАЛАПАК УКРАИНА» ваш малыш гарантированно получит вкусное и здоровое, а главное — безопасное питание.

Фото 2: Яркая упаковка. Технологии «ГУАЛАПАК УКРАИНА» способны удивить самого требовательного клиента.

Фото 3: До мельчайших деталей. Крышка на упаковке продукции «ГАУЛАПАК УКРАИНА» не только безопасна, но и может стать увлекательной игрушкой и способом развития ребенка.

ИД