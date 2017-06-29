«Гуала Пак Кложерс» открыли новый завод в Сумах

Сегодня, 12 июля, около 13.00 Президент Украины Петр ПОРОШЕНКО нажатием кнопки выпустил первый образец продукции нового завода группы «Гуала Пак Кложерс» — суперсовременную упаковку для детского питания.

Приезд президента задержал торжественное открытие завода примерно на час, но никто из многочисленных гостей не роптал. Многие шутили, что у Петра Алексеевича выдались тяжелые дни: вчера был Международный день шоколада, сегодня – день святых Петра и Павла. Впрочем, президент яркой и насыщенной позитивными фактами речью сполна компенсировал ожидание. Среди сказанного стоит отметить одну цифру — 300 млн грн, выделенные на ремонт дорог в Сумской области. Очень хотелось спросить у чиновников, где деньги, но первые лица города и области были на сцене. Глава Сумской ОГА Николай КЛОЧКО сопровождал Петра Порошенко всю поездку по области, а на сцене с очень серьезным выражением лица стоял по левую от президента руку. Закончив речь и пожелав украинцам скорейшего процветания, президент продемонстрировал тот самый первый образец упаковки детского питания, старт серийному производству которого он только что дал в цехе.

Естественно, там же находился один из главных вдохновителей проекта, председатель наблюдательного совета ПАО «Технология» Владимир ЗАЕЦ. «С верой в Бога, в Украину и людей мы построили этот завод!» — сказал бизнесмен, чем сорвал аплодисменты собравшихся на площади около проходной нового предприятия около полутысячи людей.

Очень ярко выступил глава совета директоров группы «Гуала Пак» Микеле ГУАЛА, пообещав, что это – далеко не последний совместный проект группы инвесторов в Украине. Мэр г. Сумы Александр ЛЫСЕНКО вручил синьору Микеле орден «За заслуги перед городом» (третьей степени), а его отцу сеньору Бернардо, который в силу обстоятельств не смого приехать на открытие – орден «За заслуги перед городом» (первой степени). Также награду получили люди, которые приложили все свои знания и усилия для очень оперативного и качественного строительства завода, в частности, первый заместитель главы правления ПАТ «Технология» Александр ЧУБАРЕНКО и председатель совета директоров ООО «Стриотельно-монтажное управление №3» Николай СЕРДЮК.

После торжественной части для желающих состоялась экскурсия на завод.