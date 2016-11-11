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Грядут отключения: когда и где в Сумах

Сегодня, 11:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Грядут отключения: когда и где в Сумах

До конца недели в Сумах будут временно выключать свет. Отключения связаны с ремонтными работами на воздушных линиях, электрооборудовании и подключением новых абонентов. Как сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго».
18 января с 9:00 до 16:00 света не будет по ул. Патона; с 8:00 до 16:00 — по ул. Глинки (д. №№ 54-70), ул. Боровая, ул. Ахтырская (д. №№ 44, 46, 33, 35), ул. 6-Продольная (д. №№ 18-48), ул. Нахимова (д. №№ 33-85).
19 января с 9:00 до 16:00 электроснабжения прекратят по ул. Родниковая (д. №№ 31-37), ул. Ахтырская (д. №№ 30-42), проезд 4-й Парковый (д. №№ 13-17), ул. Марко Вовчок (д. №№ 17-21), с 8:00 до 16:00 — по ул. Пришибский.
20 января с 9:00 до 16:00 ремонтные работы будут вестись по ул. Марко Вовчок (д. №№ 23-29), ул. Родниковая (д. №№ 14-18), проезд 3-й Парковый (д. №№ 13-16)
с 8:00 до 15:00 — ул. Марата.
После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

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