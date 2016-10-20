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Грядет повышение: тариф на электроэнергию (инфографика)

Сегодня, 08:16 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Грядет повышение: тариф на электроэнергию (инфографика)

1 марта в Украине повысят тариф на электроэнергию для населения с 1,29 грн до 1,68 грн за кВт•ч в пределах наиболее распространенной нормы от 100 до 600 кВт•ч, что является последним повышением согласно меморандуму с МВФ от февраля 2015 года, — сообщает «Слово и Дело».
Льготный тариф до 100 кВт•ч включительно повысится немного меньше, на 26%, с 0,714 до 0,9 грн за кВт•ч. Тариф в пределах нормы «для богачей» (от 600 кВт•ч и больше) повысится менее всего – на 3%, с 1,638 грн до 1,68 грн за кВт•ч.
Отметим, что пока электроэнергия для частных потребителей продолжает расти, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение снизить оптово-рыночную цену электроэнергии с 1 января на 10% и с 1 апреля на 5,8%.

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