Гривной ответят: в Сумах проверят работу жэков

В апреле исполком рассмотрит вопрос о выполнении жилищно-эксплуатационными организациями работ, заложенных в тарифах (главным образом, текущего ремонта) и при необходимости сделает перерасчет. Об этом сегодня на заседании исполкома сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий ЯРЕМЕНКО.

С 1 мая 2016 г. в Сумах тариф на обслуживание жилья составляет от 1,11 до 3,43 грн. за кв. м в зависимости от этажности и категории домов.

На заседании 17 марта исполком проголосовал за повышение тарифов на обслуживание жилья для 7 жилищно-эксплуатационных организаций — компаний «Комуслуги», «Жилищник», «СЕРВИС-ДОМ», «Оселя», «ТЕХ-КОМСЕРВИС», «СПОЖ» и «ДИМЕКС-КОМФОРТ».

«Решения касается двух, пяти или 10 домов — 0,5% жилого фонда. Остальные уже давно работают с такими тарифами», — заявил Виктор ВОЛОНТЫРЕЦ

На заседании 14 марта при рассмотрении вопроса о тарифах для этих компаний сделали перерыв до пятницы для общения с жителями. «Все вопросы выяснены», — заявил мэр Сум Александр Лысенко.

Исполком практически за полчаса принял все решения.