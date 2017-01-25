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Гривной ответят: в Сумах проверят работу жэков

Сегодня, 11:24 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Гривной ответят: в Сумах проверят работу жэков

В апреле исполком рассмотрит вопрос о выполнении жилищно-эксплуатационными организациями работ, заложенных в тарифах (главным образом, текущего ремонта) и при необходимости сделает перерасчет. Об этом сегодня на заседании исполкома сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий ЯРЕМЕНКО.
С 1 мая 2016 г. в Сумах тариф на обслуживание жилья составляет от 1,11 до 3,43 грн. за кв. м в зависимости от этажности и категории домов.
На заседании 17 марта исполком проголосовал за повышение тарифов на обслуживание жилья для 7 жилищно-эксплуатационных организаций — компаний «Комуслуги», «Жилищник», «СЕРВИС-ДОМ», «Оселя», «ТЕХ-КОМСЕРВИС», «СПОЖ» и «ДИМЕКС-КОМФОРТ».
«Решения касается двух, пяти или 10 домов — 0,5% жилого фонда. Остальные уже давно работают с такими тарифами», — заявил Виктор ВОЛОНТЫРЕЦ
На заседании 14 марта при рассмотрении вопроса о тарифах для этих компаний сделали перерыв до пятницы для общения с жителями. «Все вопросы выяснены», — заявил мэр Сум Александр Лысенко.
Исполком практически за полчаса принял все решения.

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