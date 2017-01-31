Гримасы образования в Сумах

Сразу двум руководителям учебных заведений Сум высказали недоверие: в первом случае — коллеги, а во втором – студенты

Начало учебного семестра для студентов сразу двух образовательных заведений города началось с неприятных новостей. В первом случае прецедентом стала ситуация с размерзанием системы отопления в Сумском ВПУ, которая поставила под вопрос весь дальнейший учебный процесс. При этом о происшествии узнали не от директора училища Игоря КОЗОЛУПА, а от работников, которые после праздников вернулись на работу. Первое, что они увидели, это невыносимый холод, замерзшие лужы и разорванные чугунные батареи. По словам сотрудницы ВПУ Татьяны ЖУРБЫ, батареи порвало везде — в аудиториях, мастерскbх, коридорах и актовом зале в корпусе №2. Прибывшая 10 января комиссия департамента образования и науки Сумской ОГА выяснила, что директор учебного заведения безосновательно принял решение об отключении отопления и продления каникул до 27 января. В отчете комиссии значится, что причиной размерзания внутренней системы отопления стало то, что из нее не была слита вода, а так как на улице был мороз, это способствовало разрыву 685 радиаторов, семи стальных регистров, а также металлических трубопроводов. Спустя три дня департамент образования и науки Сумской ОГА подал ходатайство в Министерство образования о расторжении контракта с горе-руководителем учреждения Игорем Козолупом. Тот, в свою очередь, утверждает, что его вины в этом нет, ведь причина всего случившего – неудовлетворительное состояние системы отопления, которой уже более 40 лет, а также поломка, которая случилась накануне Нового года. Игорь Козолуп отметил, что деньги на ремонт системы отопления не выделялись. Работники ВПУ не особо верят таким заявлениям своего руководителя и считают, что истинной причиной случившегося является халатность и безответственность директора. В связи с этим на собрании коллектива 67 работников проголосовали за выражение недоверия Игорю Козолупу. На данный момент ситуацию в ВПУ удалось частично решить: учеников перевели на занятия в корпус №1, система отопления которого не пострадала, а некоторых – отправили на производственную практику.

Для студентов Сумского педагогического университета окончание каникул ознаменовалось шокирующей информацией о повышении цен за проживание в общежитиях. С привычной суммы в 315 грн. за месяц администрация решила поднять плату до 440. После жалоб студентов относительно необоснованного поднятия цен в общежитиях и огласки этой ситуации в прессе руководство вуза решило пойти на диалог с будущими педагогами и предоставило смету расходов. По словам администрации, повышение связано с повышением минимальной зарплаты работникам, обслуживающим общежитие, а также подорожанием отопления и электроэнергии. Согласно закону, плата за общежитие не должна превышать 40% от стипендии студента, поэтому, как утверждает руководство, все законно, они как раз вписались в эту цифру, что равно 440 грн. Но, как оказалось, не совсем законно, ведь согласно положению о проживании в общежитии изменение платы за общежитие должно обязательно согласовываться со студенческим самоуправлением, что не было сделано. В ходе обсуждений, к сожалению, прийти к консенсусу не удалось. Среди основных жалоб проживающих в «общагах» было то, что в комнатах зимой очень холодно, уборщицы, которым, кстати, поднимут зарплаты, не убирают помещения, некоторые общежития уже более двух месяцев находятся на карантине, что делает невозможным посещения. «В этом семестре я осталась без стипендии, а родители не имеют средств заплатить за мое проживание. Что мне делать?» — с отчаянием обратилась студентка к ректору Юрию ЛЯННОМУ за объяснениями. Ей посоветовали обращаться за субсидией, но, как известно, она покрывает только небольшую часть расходов и дается, к сожалению, не всем. В ходе бурных обсуждений Юрий Лянной привел аргумент, что он также жил в подобных условиях и травил тараканов, а если кому-то не нравится – могут идти на квартиру. Студенты посчитали такое заявление оскорбительным: «почему мы должны терпеть и жить в таких ужасных условиях; если вы жили, то это не значит, что мы так хотим жить за ту цену, которую вы предлагаете нам оплачивать ежемесячно». Под крики «ганьба» студенты выразили своему ректору недоверие. Одна из студенток предложила Юрию Лянному пожить две недели в тех условиях, в которых живут и учатся будущие педагоги, только тогда он сможет заслужить их доверие. Впрочем, диалог состоялся, были выслушаны аргументы как с одной, так и с другой стороны, и для того чтобы не превращать разговоры в балаган, ректор педагогического предложил студентам оформить жалобы в письменном виде и собрать инициативную группу, с которой будет вестись дальнейший диалог по урегулированию ситуации. Студенческое самоуправление, в свою очередь, призвало не платить 440 грн. до выяснения ситуации. Первое заседание рабочей группы должно пройти уже на этой неделе.

Фото: «Ганьба!» Именно с такими словами выступили студенты Сумского педагогического университета относительно повышения стоимости проживания и условий, в которых им приходиться жить

Александр Панченко, «Панорама» №7