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Гречка на Сумщине: региональные рекорды (инфографика)

Сегодня, 12:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Гречка на Сумщине: региональные рекорды (инфографика)

Прошедший год был для Украины сложным и наполненным противоречивыми событиями. Однако были в нем и положительные новости, о которых не всегда писали в своих лентах ведущие агентства или рассказывали с экранов телевизоров. А, между тем, нашей стране есть чем гордиться. В начале 2017 «Слово и Дело» решило собрать самые большие достижения из разных регионов Украины.


Так, рекордсменами по темпам строительства жилья в 2016 году прогнозируемо стали Киев и столичная область: здесь построено 1,176 тыс. кв. м жилой площади. Между тем будущее поколение для страны больше всего обеспечивают западные области: наибольшее количество детей – 283 тыс. – в прошлом году проживали на Львовщине, а больше всего матерей-героинь – на Закарпатье.
Промышленный потенциал Украины традиционно обеспечивают центральные и восточные области: лидером по количеству рабочих стала Днепропетровская область (643 тыс.), по количеству предприятий – Харьковская (25 тыс.), а по приросту промышленного производства – Луганская (в 1,6 раза).
Не отстают и регионы, традиционно являющиеся крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной продукции: в Кировоградской области в прошлом году собрали урожай с 744 тыс. гектаров масличных культур, в Донецкой области вырастили самое большое поголовье свиней (84,7 тыс.), а в Винницкой надоили больше всего молока (800 тыс. тонн).

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