Граница на Сумщине под контролем

В связи с пожаром, возникшим сегодня ночью на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, Государственная пограничная служба Украины усилила охрану восточного участка границы.

В частности, силами подразделений Восточного регионального управления и резервов ведомства увеличено плотность пограничных нарядов вне пунктов пропуска, усилены меры безопасности в пунктах пропуска, уточнено взаимодействие с ВС Украины, Службой безопасности, ДСНС, Национальной полицией и Национальной гвардией.

В настоящее время обстановка на участках границы в пределах Черниговской, Харьковской, Сумской и Луганской областей контролируется. Все пункты пропуска работают в штатном режиме.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан, в случае выявления признаков провокаций или других подозрительных действий вблизи границы звонить на телефон «Доверие» по телефону (044) 527 6363, — сообщает пресс-служба ведомства.