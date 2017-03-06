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23.03 Четверг

Граница на Сумщине под контролем

Сегодня, 13:57 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Граница на Сумщине под контролем

В связи с пожаром, возникшим сегодня ночью на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, Государственная пограничная служба Украины усилила охрану восточного участка границы.
В частности, силами подразделений Восточного регионального управления и резервов ведомства увеличено плотность пограничных нарядов вне пунктов пропуска, усилены меры безопасности в пунктах пропуска, уточнено взаимодействие с ВС Украины, Службой безопасности, ДСНС, Национальной полицией и Национальной гвардией.
В настоящее время обстановка на участках границы в пределах Черниговской, Харьковской, Сумской и Луганской областей контролируется. Все пункты пропуска работают в штатном режиме.
Государственная пограничная служба Украины просит граждан, в случае выявления признаков провокаций или других подозрительных действий вблизи границы звонить на телефон «Доверие» по телефону (044) 527 6363, — сообщает пресс-служба ведомства.

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