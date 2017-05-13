Грамотеи в Сумах (фотофакт)

Горожане не устают пристально наблюдать за всем происходящим. Депутат Сумского горсовета Дмитрий ЛАНТУШЕНКО выложил фото в соцсетях и подписал его: «Уроки грамотности от родного КП «Электроавтотранс». Многие не смогли удержаться, чтобы не прокомментировать.

