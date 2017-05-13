Горожане не устают пристально наблюдать за всем происходящим. Депутат Сумского горсовета Дмитрий ЛАНТУШЕНКО выложил фото в соцсетях и подписал его: «Уроки грамотности от родного КП «Электроавтотранс». Многие не смогли удержаться, чтобы не прокомментировать.
Грамотеи в Сумах (фотофакт)
Горожане не устают пристально наблюдать за всем происходящим. Депутат Сумского горсовета Дмитрий ЛАНТУШЕНКО выложил фото в соцсетях и подписал его: «Уроки грамотности от родного КП «Электроавтотранс». Многие не смогли удержаться, чтобы не прокомментировать.
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