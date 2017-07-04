Готовимся к празднику: как найти себе пару на Ивана Купала (поздравления)

Иванов день, как его еще называли в старину, достаточно богат традициями, обрядами и ритуалами. При этом стоит отметить, несмотря на специфичность обычаев, многие из них можно встретить и сегодня.

Наши предки, как и в любой другой праздник на Ивана Купала внимательно за погодой. Если на Иванов день пойдет дождь, то все лето будет жарко и погода будет засушливой. А вот если ночью небо будет щедро усеяно звездами, а поутру природа одарит обильно росой, то будет хороший урожай огурцов, грибов, да и вообще всех овощей.

В этот день старались избегать встречи со змеями, ведь если её повидать в этот праздник, то беды не избежать и в скором времени ожидаются сильные потери. После сбора трав все женщины внимательно пересчитывали их. Если наберется двенадцать видов растений, то в семье обязательно в грядущем году будет свадьба.

Традиции, обряды, гадания

Ивана Купала буквально пропитан различными языческими обрядами. Многие в ночь на Ивана Купала не ложились спать. Все это ради того, чтобы самыми первыми умыться утренней росой. Считалось именно она может подарить здоровье и красоту. Если в этот день кого-то обливали грязной водой, то никто не злился, а наоборот радовались. Ведь чем чаще в этот день искупаться, тем лучше. Человек проживет последующий год счастливо, а также тем самым сильнее очистится.

Во время гуляний молодежь из сена создавала куклу, которая являлась символом бога Купала. Когда водили хоровод и пели песни, по сценарию один из участников должен был зацепить куклу так, чтобы она упала. После чего все сбегались, чтобы посмотреть умер ли «Купала». Когда же объявляют, что он не дышит, девушки начинали оплакивать его посредством песен. Пока девушки поют, парни берут куклу и несут к заранее подготовленному погребальному костру, где его и сжигают. После этого ритуала и начинался настоящий пир. Чтобы сжечь в буквальном смысле все болезни и несчастья своих детей, женщины собирали вещи своих сыновей и дочерей, в которых они переболели и бросали в огонь. Так, согласно их верованиям, дети будут здоровые и сильные.

На Ивана Купала молодые люди присматривались друг к другу и искали себе пару. Когда же выбор сделан, то девушка и парень перепрыгивали вместе через костер, держась за руки. Таким образом они пытались проверить свои чувства и заглянуть в будущее. Если пара перепрыгнула, не разжимая рук, то их брак будет крепкий и счастливый, если же наоборот, то лучше и не сходиться им. Также в этот праздник раньше хозяйки на порог стелили крапиву. По их мнению, таким образом можно было спастись от злых духов и ведьм. В эту ночь, когда девушки водили хороводы вокруг срубленного дерева, парни совершали набеги, пытаясь тем самым украсть Марену. Тот счастливчик, которому это удалось, убегал подальше к реке, а за ним уже все остальные. Все срывали по одно ветке, которая считалось приносит плодородие. Дальше дерево пускали по реке. Чтобы уберечь скотину от болезней, хозяева проводили животных между купальских костров.

Одним из самых распространенных гаданий в Иванов день — было гадание на венке. Девушки зажигали свечи и вставляли их в венок, после чего опускали их в реку. Если венок не утонул и свеча не погасла, то в этом году девушка обязательно выйдет замуж. Если же венок все-таки утонул или уплыл далеко, то в этом году не быть ей невестой.

Также девушки гадали и на ромашках. Для этого они брали два цветка, один из них символизировал определенного парня, а другой её саму. Интерпретация этого гадания достаточно проста — если цветы тянутся друг к другу, то это её суженный и вскоре они поженятся, если нет, то не судьба ей быть вместе с этим молодым человеком и лучше его забыть.

В ночь с 6 на 7 июля выйдите к водоему, прошепчите над водой заветное желание. После киньте в воду небольшой камушек. Четное количество образовавшихся кругов будет означать, что желание исполнится, а нечетное — что сбыться ему не суждено. Если водоема поблизости нет, найдите белый одуванчик. Аккуратно нашепчите ему о своей мечте. Затем — дуньте на крону. Удалось сдуть всю шапочку — мечта непременно осуществится, улетела; лишь половина — случится загаданное нескоро. А если большая часть парашютиков осталась на месте — задумайтесь, не разумнее ли мечтать о чем-то более реальном?

Чтобы узнать ответ на интересующий вопрос, девушки задавали его прям перед ритуальным огнем. Затем внимательно следили за пламенем — если оно ровное, спокойное и яркое, то желание сбудется, если прерывистое, то нет.

История праздника

Какого числа отмечают Ивана Купала — этот вопрос с наступлением лета волнует все больше девушек, которые хотят не пропустить волшебную Купальскую ночь — лучшее время для гаданий и любовной магии. Сейчас праздник Ивана Купала принято отмечать 7 июля. Но некоторые считают эту дату не совсем верной, потому как у наших предков праздник Ивана Купала был приурочен к «середине лета», летнему солнцестоянию, которое произойдет в 2017 году 21 июня.

Люди издавна придавали этому празднику особенное значение, и считали его мистическим — наполненным магией волшебством. В чем же заключается особенность Иванова Дня ( это другое название праздника Ивана Купала)? Итак, в этой статье мы предлагаем вам ознакомиться с историей, традициями, обычаями, ритуалами, гаданиями и приметами этого праздника.

День Ивана Купала — изначально языческий праздник, посвященный Солнцу и славянскому божеству Купале. Ещё до принятия Русью христианства этот праздник отмечали 22 июня, в день летнего солнцеворота. Однако уже в христианской Руси праздник приурочили к дню рождения Иоанна Крестителя, и теперь отмечался он 24 июня. Во многих селениях праздник Ивана Купала начали называть Иванов День.

После перехода на с юлианского на григорианский календарь день Ивана Купала передвинулся еще вперед и до сегодняшнего дня его отмечают 7 июля. Поэтому, как мы видим, начальное значение праздника уже потеряло всякий смысл, так как он уже не приходится на день летнего солнцестояния. Однако в ряде европейских стран день Ивана Купала все же отмечают в период с 20 по 24 июня.

Поздравления на Ивана Купала в стихах и прозе

***

С праздником светлым Ивана Купалы!

Дарим сегодня такой поздравок:

Чтобы любви в вашей жизни хватало,

Чтоб очистительный водный поток

Вымыл все беды, проблемы, болезни,

Мыслей тяжёлых надолго лишил!

Чтоб нерешённые снов теоремы

Спали, как камень, с расцветшей души,

Чтоб необычным цветком на Купалу

Счастье у всех во дворах расцвело!

***

На Ивана на Купала

Жизнь начни свою сначала!

Ключевой водой обмойся,

И душою успокойся.

А потом бегом во двор –

В пляс и вскачь через костер!

И венки плети, и смейся –

Лишь на лучшее надейся!

***

С днем Купалы поздравляем,

Только лучшего желаем:

Веселитесь, отдыхайте,

О друзьях не забывайте.

И купайтесь неустанно –

В море, речке, даже в ванной!

Чтобы смыть болезни, беды,

И испытывать победы!

***

В этот день Иван Купала

Дарит радостей немало:

Прыгай ты через костер,

Трав целебных делай сбор,

Иль цветочки собирай,

И в венки их заплетай,

Для здоровья постарайся –

В чистых водах искупайся!

***

Огонь на Купала очистит от боли,

Водите счастливый друзья хоровод,

И с искрами мигом исчезнут болезни,

За руки держитесь, скрепив огнем род.

Вода на Купала очистит озера,

Русалки у брега тихо уснут,

Огонь и вода сдружиться, готовы,

Они словно кровью свой скрепят союз.

Трава на Купала цветущее чудо,

Нарвите побольше родным и себе,

Иван-да-марья послужит всем людям,

И скажут спасибо конечно тебе.

***

Я купальскою водою

Все твои печали смою,

Пусть желанья сбудутся,

Беды позабудутся,

Папоротник зацветет,

Чудо вновь произойдет.

***

Иван Купала – нынче повелитель,

Обманщик, заводила, искуситель!

Гони все страхи и сомненья прочь,

Дай волю чувствам в эту чудо-ночь!

***

Сегодня наши предки праздновали Ивана Купала, это та ночь, когда все зло остается по другую сторону костра. Пусть же так и будет в жизни каждого из нас, пусть цветок папоротника найдет каждый, кому нужно чудо. И пусть впереди ждет только счастье и радость, а горести будут сожжены в ярком пламени.

***

Темной купальской ночью горят костры и плывут по воде свитые девичьими ручками веночки. Так пусть же не будут забыты и впредь красивые славянские традиции и культурное наследие, подарившее нам необычный праздник на Ивана Купалу, бережно храниться многие годы и нашими потомками.

***

На Ивана Купала пожелать от души тебе хочу таинственных приключений и удачного поиска цветущего счастья, ярких костров добрых воспоминаний и неугасаемого пламени любви, большой реки благополучия и свободного течения, светлой надежды на пути и невероятной радости сердца.