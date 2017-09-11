Готовь трактор летом: на Сумщине покупают технику для уборки (фото)

20 сентября в Ахтырку прибыл новый трактор «Беларус -82.1″, который можно использовать дл работ по благоустройству или же оперативно расчищать снег зимой. Работники КП «Благоустройство» начали с ним работу, предусмотренную техническими требованиями.

Трактор «Беларус -82.1″ с отвалом для чистки снега на дорогах в зимний период приобретен управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ахтырского горсовета по результатам торгов на платформе «ProZorro» за 508,750 тыс. грн. (в бюджете предусматривалось 550 тыс. грн., экономия составила 41250 грн.). Победителем торгов стало ООО «Укравтозапчасть» из Киева, — сообщает сайт Ахтырского горсовета.