Панорама / сумы / новости / события / комментарии
22.09 Пятница

Готовь трактор летом: на Сумщине покупают технику для уборки (фото)

Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Панорама Панорама

20 сентября в Ахтырку прибыл новый трактор «Беларус -82.1″, который можно использовать дл работ по благоустройству или же оперативно расчищать снег зимой. Работники КП «Благоустройство» начали с ним работу, предусмотренную техническими требованиями.
Трактор «Беларус -82.1″ с отвалом для чистки снега на дорогах в зимний период приобретен управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ахтырского горсовета по результатам торгов на платформе «ProZorro» за 508,750 тыс. грн. (в бюджете предусматривалось 550 тыс. грн., экономия составила 41250 грн.). Победителем торгов стало ООО «Укравтозапчасть» из Киева, — сообщает сайт Ахтырского горсовета.

Напечатать Письмо автору Просмотров 65 Комментариев 0

читайте также
В Китае выращивают сумскую коноплю
В Китае выращивают сумскую коноплю
11.09.2017, 16:10 Новость
Олена Шевченко Олена Шевченко 11.09.2017, 16:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 143 Комментариев 0
Депутаты от Сумщины не блещут ни в парламенте, ни в округах
Депутаты от Сумщины не блещут ни в парламенте, ни в округах
11.09.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 11.09.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 205 Комментариев 0
На Сумщине подписаны контракты с четырьмя руководителями
На Сумщине подписаны контракты с четырьмя руководителями
22.08.2017, 12:37 Новость
Панорама Панорама 22.08.2017, 12:37 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 231 Комментариев 0
На Сумщине: не кризисный менеджер
На Сумщине: не кризисный менеджер
22.08.2017, 10:19 Новость
Панорама Панорама 22.08.2017, 10:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 258 Комментариев 0
«Требуем работы!»: митинг на Сумщине (видео)
«Требуем работы!»: митинг на Сумщине (видео)
21.06.2017, 17:38 Новость
Панорама Панорама 21.06.2017, 17:38 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 161 Комментариев 0
Сироты на Сумщине
Сироты на Сумщине
21.06.2017, 12:28 Новость
Панорама Панорама 21.06.2017, 12:28 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 221 Комментариев 0
Кадры Сумщины: руководство таможни обновили (видео)
Кадры Сумщины: руководство таможни обновили (видео)
20.06.2017, 14:33 Новость
Панорама Панорама 20.06.2017, 14:33 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 353 Комментариев 0
На Сумщине построили сельский водопровод
На Сумщине построили сельский водопровод
20.06.2017, 12:11 Новость
Панорама Панорама 20.06.2017, 12:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 154 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Сумчани, ласкаво просимо на Сумський автомобільний ярмарок!
Вчера, 11:58
admin adminych admin adminych Вчера, 11:58 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 301 Комментариев 0
На Сумщині запрацював цукровий завод
20.09.2017, 19:12
admin adminych admin adminych 20.09.2017, 19:12 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 667 Комментариев 0
«Капля крови» отважных и благородных
20.09.2017, 12:33
admin adminych admin adminych 20.09.2017, 12:33 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
Машиностроение – призвание мужественных сумчан
19.09.2017, 17:06
admin adminych admin adminych 19.09.2017, 17:06 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 52 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 393 Комментариев 0
Опросы

Нужны ли Украине досрочные президентские выборы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Блог компании Метро — пожалуй, лучший блог о еде
Вчера, 14:21
admin adminych admin adminych Вчера, 14:21 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Нужно ли менять форсунки
14.09.2017, 17:33
admin adminych admin adminych 14.09.2017, 17:33 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
11.09.2017, 14:13
admin adminych admin adminych 11.09.2017, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 106 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 94 Комментариев 0
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 0
последние комментарии
Катерина Сотнікова к материалу
В Сумах: кто учит наших детей
Оксана Миколаївна найкращий вчитель!
Сегодня, 16:33
Катерина Сотнікова к материалу
В Сумах: кто учит наших детей
Оксана Миколаївна найкращий вчитель!
Сегодня, 16:32
Петро Васильович к материалу
Декоммунизация в Сумах не завершена
А знаєте, мені подобається наша декомунізація. Викликає ностальгію за "совком". Проводиться вона прикольно, ну як боротьба з релігією в 20-ті ...
Сегодня, 07:01
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII