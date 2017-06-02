В государстве выходной, а в Сумах-дебаты

26 августа в Сумах пройдет обсуждение тарифов «Сумытеплоэнерго» на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии, услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Объявление о проведении обнародовано на сайте компании. Примечательно, что ранее в Украине было объявлено, что 24 и 25 августа будут выходными в связи с празднованием 26-й годовщины независимости Украины. Согласно распоряжению Кабмина О переносе рабочих дней в 2017 году, 25 августа, пятница тоже будет выходным, однако его нужно будет отработать в субботу, 19 августа.

Напомним, компания ООО «Сумытеплоэнерго» планирует повысить тарифы на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии, услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения приблизительно на 20%. Согласно с требованиями НКРЭКП, сначала должно пройти обсуждение проекта решения,

11 июля слушания не состоялись из-за выступлений политиков и активистов, требующих зал попросторнее.