Горячие деньки в Сумах

В Сумах уже две недели пытаются настроить отопление, но повезло не всем

Каждый год перед началом отопительного сезона все очень волнуются: когда же включат отопление и как все обойдется. При том, что всегда представители теплоснабжающих и обслуживающих организаций браво рапортуют, что у них все нормально, запасы топлива в наличии и практически все дома и объекты к запуску тепла готовы. Но все знают особенности национального ЖКХ, хрупкость системы и цену слов чиновников. Поэтому волнуются. И не без причины.

В Сумах, например, отопление начали включать с 3 октября. Как водится, в роддоме, детской больнице. Городская комиссия по ЧС и ТЭБ приняла решение включать отопление в лечебных и учебных заведениях по письменному обращению руководителей. Батареи в большинстве детсадов и медучреждений города потеплели уже с 9 октября. Жилой фонд решили включать с 17 октября. Тепло планировали разворачивать в течение 5 дней. Но не тут-то было.

На заседании исполкома 18 октября вдруг выяснилось, что в «Сумытеплоэнерго» включило отопление в 150 домах по графику, а вот в зоне ответственности Котельной Северного промузла сезон может и не начаться из-за проблем с газоснабжением. Ситуация осложнилась еще и потому, что компания «Сумытеплоэнерго», которая сначала подавала тепло на все городские объекты, «ушла» на свою территорию, а КСПУ «не включилась». Местная власть отрапортовала, что начало отопительного сезона в 10 школах, 12 детсадах, 5 больницах и 300 домах Сум оказалось под угрозой срыва. На экстренном заседании градоначальник озвучил ультиматум: если к полудню четверга 19 октября компания «Дирекция Котельной Северного промузла»» не восстановит подачу тепла в детсады, школы и больницы, то произойдет подключение этих объектов к ТЭЦ. Пугали и тем, что аналогичное решение может быть принято и по жилому фонду, хотя всем известно, что мощности Сумской ТЭЦ на нормальный теплоноситель и горячую воду по всему городу не хватит.

За событиями горожане наблюдали затаив дыхание. Особенно из тех районов, где батареи были холодными. Но все обошлось. С 19 октября КСПУ начала подачу теплоносителя.

С тех пор настраивают систему, о чем свидетельствует более 200 жалоб. В понедельник 30 октября на аппаратном совещании в мэрии заместитель директора ООО «Сумытеплонерго» Надежда ПОКУТНЯЯ заявила, что детские сады, школы, лечебные учреждения с отоплением, все жилые дома с отоплением, кроме Парковой, 1 и Глинки, 11 ,где выполняются капитальные ремонты внутридомовых сетей.

Аналогичная ситуация и в зоне ответственности КСПУ. Тепловой режим выдерживается.

В отдел «Служба 1580» с 3 октября поступило 163 жалобы. «За вчера — 6. На сегодня осталось 57 обращений по домам — по стоякам. На пятницу было 88, за выходные сделали 44 плюс за субботу-воскресенье. На сегодня на 8 утра осталось 57 обращений. В доме тепло есть, в квартире тепло есть, но стояк не работает – на кухне или в спальне и т.д. Идет регулирование, работали и в субботу, и в воскресенье», — отметил начальник отдела Валерий МАРЮХНА.

Специалисты подтвердили, что проблемы возникают там, где сделана перепланировка, теплый пол или же отопление выведено на балкон. Часто о таких глобальных «ремонтах» соседи и жэковцы узнают именно по возникшим проблемам.

Где же жалуются? Градоначальник велел озвучить обслуживающие организации. Директор департамента инфраструктуры Григорий ЯРЕМЕНКО ответил: «Сумытеплоэнергоцентраль» — 11, «Сумыжилкомсервис» — 0, «Домком» — 9, «Рембуд» — 2, «Сумытехнобудсервис» — 18, «Форекс» — 4, «Комэнерго» — 9.

Градоначальник потребовал от подчиненных не давать ему информацию «а-ля Советский Союз», а называть причину возникновения проблемы (неправильная перепланировка жильцов или недоработка ЖЭКа) и пути ее устранения.

Врез

Из-за отсутствия отопления с ул. Парковой пришлось переехать детскому отделению и женской консультации: детей принимают в поликлинике на И. Сирко, 3; женщин – на Троицкой, 20

Цитата

«У нас жители без судебного решения или обращения в полицию могут и не пустить в квартиру. Мы 1,5 года искали возможность, чтобы зайти к жителю в квартиру, сделать обследование, чтобы обратиться в суд», — заявил мэр Сум Александр Лысенко.

Фото автора

Сумская реальность. Кто бы что ни говорил, а не все объекты к началу сезона приведены в порядок. Эта яма находится в Академическом переулке, и никому до нее нет дела

Ирина Власова, «Панорама» №45