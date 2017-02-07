Горячая пятница в Сумах (фото)

10 марта в Сумах горел частный 2-х этажный дом в пер. Пляжном. Возгорание возникло на первом этаже дома, сильное задымление образовалось по всей квартире. На втором этаже в дымовой ловушке оказалась 16-летняя девушка.

Сообщение в Службу спасения от хозяйки дома поступило в 10:20. Спасатели с помощью выдвижной лестницы помогли спуститься девушке с балкона. Каретой скорой ее доставили в Сумскую городскую детскую клиническую больницу, где ее госпитализировали.

По данным управления ГСЧС в Сумской области, из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. В 10:48 возгорание было локализовано, в 11:21-ликвидировано. К тушению были привлечены 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Причина пожара выясняется.