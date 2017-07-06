Время общаться: гороскоп на 8 июля

Сегодня звезды гороскопа обещают щедро наделить жизненной силой и крепким здоровьем. День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями. В єтот день будет как никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Это хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.

Овен

Этот день может оказаться весьма противоречивым. Сегодня на вашем пути могут появиться небольшие трудности, которые подтолкнут вас к рискованным и даже коварным действиям. Не стоит поддаваться агрессии и гневу, а лучше вовремя остановиться.

Телец

Этот день вы можете посвятить красоте, покупке одежды и белья, созданию комфорта в доме. Не забудьте об украшениях. Уделите внимание волосам, чтобы они были красивее. Пойдут на пользу различные водные процедуры.

Близнецы

Сегодня звезды во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит? Точно также и окружающие в этот день в любом вопросе будут искать свой интерес.

Рак

События, на которые в другой день вы и внимания бы не обратили, способны будут вмиг вывести вас из равновесия. Особенно это касается иронии с боку товарищей, а также критики окружающих.

Лев

Сегодня вы можете оказаться против своей воли втянутыми в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться вами манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, вас попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную вам роль. Или же поделятся с вами слухами и догадками для того, чтобы вы разнесли эту информацию дальше.

Дева

Сегодня хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Весы

Сегодня вас ожидает насыщенный эмоциями день — причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать вас какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, вас чем-то порадуют близкие, или поджидают другие заманчивые бонусы.

Скорпион

Сегодня окружающие могут втянуть вас в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, вы даже почувствуете, что кто-то питается вашими эмоциями, или нарочно пытается вывести вас из себя и сделать из вас монстра. Звезды советуют вам сегодня в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею — и вы выбьете у них почву из-под ног.

Стрелец

Это великолепный день для осуществления ваших грандиозных замыслов и для решения серьезных задач. Целый день удача будет вас сопровождать, но к вечеру она может вам изменить. Поэтому все важные дела планируйте на дневное время. Вечером возможно ухудшение состояния здоровья и настроения.

Козерог

Многие препятствия, на которые вы будете натыкаться сегодня, созданы вами же, причем, давно. Возможно, причина в вашем характере. Вам нужно быть добросердечнее с окружающими, и тогда они ответят вам взаимностью. А пока там, где вы ищите помощи, вы натолкнетесь только лишь не непонимание и черствость.

Водолей

Сегодня не пытайтесь делать необдуманные поступки, они могут усложнить отношения с окружающими. Возможен небольшой подъём в любовных отношениях. Стоит быть внимательными на дороге, есть большая вероятность получения разного рода травм.

Рыбы

Сегодня вам не стоит спорить, особенно с партнерами и начальством. Это не пойдет вам на пользу, а настроение значительно ухудшит. Будет расти внутреннее неудовлетворение, которое может перерасти в раздражительность. Поэтому не затевайте лишних разговоров, чтобы они не перешли в ссору.