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06.07 Четверг

Время интересных знакомств: гороскоп на 6 июля

Сегодня, 07:08 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Время интересных знакомств: гороскоп на 6 июля

Сегодня «последнее слово» останется за правилами, законами и стандартами, а также за лицами и структурами, обладающими авторитетом и облеченными официальной властью. Уважение к объективным границам и заданным нормам может стать хорошим подспорьем при решении важных вопросов. В текущих делах ожидаются подвижки, появляется возможность снять часть острых проблем. Сегодняшний день стимулирует креативное позитивное мышление, создает условия для интересных знакомств, помогает вернуться к более комфортному формату общения, учебы, поездок.

Овен
Сегодня вас то и дело будут отвлекать домашние заботы — не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения.

Телец
День не слишком подходит для того, чтобы проявлять терпение и усидчивость. В этом плане бухгалтерам, программистам и всем тем, чья работа требует внимательности, придется нелегко. Чтобы в работу не закралась ошибка, придется действовать по формуле: «Сто раз отмерь…».

Близнецы
Сегодня вас будут раздражать любые советы. Вам будет казаться, что посторонние настырно пытаются вмешиваться в ваши дела, хотя на самом деле кто-то попытается просто помочь вам. Не ссорьтесь, попытайтесь быть деликатными.

Рак
Звезды советуют вам выбраться куда-нибудь, где у вас есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима вам, как глоток свежего воздуха. Препятствия, которые стояли на вашем пути, уйдут сами собой, вы сможете решить старые вопросы, связанные с финансами.

Лев
День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же вы желаете чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от вашей инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за позитив.

Дева
Сегодня вас ожидает подъем энергии, постарайтесь воспользоваться этим благоприятным временем, чтобы вывести взаимоотношения с коллегами и своими деловыми партнерами на другой, более высокий уровень.

Весы
Сегодня вам следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми. Звезды склоняют к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, вы способны быть критичными по отношению к окружающим, выражать им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем.

Скорпион
Сегодня вы будете легки на подъем, способны решить даже самые запутанные проблемы. Главное не совершать поступки, за которые вы можете понести кармическое наказание. Сегодня также не стоит покупать одежду, украшения, спорить с женщинами.

Стрелец
День склоняет к нестандартному образу мыслей, и это поможет вам на многое посмотреть под новым углом. Особенно это будет заметно у творческих людей, которые испытают прилив вдохновения.

Козерог
Старайтесь не раздражаться, сохраняйте спокойствие. Не экспериментируйте над собой, в особенности, если действия ваши связаны с опасностью для здоровья. В этот день наилучший выход—это сдержанность во всем, начиная от еды и заканчивая поведением.

Водолей
Сегодня ключом к успеху для вас будет решительность. Вы можете отважиться на смелый шаг, единственное условие — этот шаг должен быть хорошо продуман. Так что если у вас в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то сегодня самое время начать действовать.

Рыбы
Сегодня по-настоящему найти выход эмоциям и словам вы сможете лишь вечером, в кругу семьи и друзей. Чтобы сбросить напряжение последних дней, можно организовать вечеринку, на которой вы сможете вдоволь пообщаться.

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