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05.07 Среда

Погружайтесь в экзотику: гороскоп на 5 июля

Сегодня, 07:25 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Погружайтесь в экзотику: гороскоп на 5 июля

Общий фон дня намекает на явные или завуалированные перемены. Текущие изменения могут коснуться сферы финансов, отношений, обучения, коммуникаций, эстетики. Планы требуют уточнения либо коррекции. В условиях нехватки точной информации, может оказать «медвежью услугу» богатое воображение или склонность к суете. Прежде чем что-либо предпринять, желательно осмотреться и заново взвесить варианты. Луна в Стрельце помогает избежать ограниченности кругозора, расширяет спектр интересов, заставляет реагировать на события разного масштаба в мире и в близком окружении, усиливает тягу разнообразию, экзотике.

Овен
День сегодня благоприятствует очищению собственных мыслей, что является необходимым для ясного и четкого видения истинной цели. Возможно, вас посетит новая интересная идея или увлечение, а также появится тяга к овладению новыми знаниями, ни в коем случае не следует этому противиться.

Телец
Сегодня звезды советуют вам вспомнить о своих полузабытых мечтах. А может, ситуация сама напомнит о них. В любом случае, вам стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Ваше мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал — на большой высоте. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты — вот то, что способно сегодня сделать вас по-настоящему счастливыми. В отличие от работы и скучных будничных дел.

Близнецы
Сегодня душа будет просить много романтики и нежности. И то и другое, вы найдете рядом у тех, кто каждый день встречает вас дома после роботы. В этот день лучше не заниматься сегодня экстремальным видом спорта.

Рак
Сегодня вы способны взяться за массу важных и интересных дел. Особенно вас будут привлекать проекты, связанные с обустройством личного пространства: дома, дачи, машины. Вы будете полны желания действовать. Одна идея будет сменяться с другой, поэтому есть опасность, что вы так ничего конкретно и не доведете до конца.

Лев
Сегодня возможны сложные ситуации, которые будут подталкивать вас к переменам, необходимость которых вы давно ощущали. Возможно, стоит задуматься о том, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Дева
Успех в делах будет сопровождать только тех людей, которые сумеют трезво оценить ситуацию. Не стоит этого дня, принимать важные решения, а также отправляться в командировки, они обречены на провал. Лучше проведите сегодняшний день с детьми, или близкими родственниками и хорошими друзьями.

Весы
Безопасность зависит от того, с кем вы имеете дело и насколько сбалансированы отношения. Это день повышенной опасности на дорогах, горных маршрутах, в местах скопления людей. Лучше отложить развлекательные мероприятия, оставаться в спокойном месте.

Скорпион
Сегодня все ваши действия могут иметь кармическое продолжение, особенно если вы пойдете против своих принципов. Возможны незначительные разногласия с руководством, деловыми партнерами. Постарайтесь быть в тонусе, держать себя в руках, максимально быстро ориентироваться в ситуации.

Стрелец
Великолепный день для общения, составления документов, проведения ревизий. Сегодня от вас не утаится любая мелочь, вы все заметите. День хорош и для серьезных переговоров. Можно начинать мелкие дела и открывать мелкий бизнес, связанный с мелкой торговлей и ручной работой.

Козерог
Сегодня вам может выпасть шанс и появиться настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, им придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые вы купите сегодня, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества — просто идеальным.

Водолей
Сегодня вам может выпасть шанс и появиться настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, им придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые вы купите сегодня, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества — просто идеальным.

Рыбы
Вам нужно набраться терпения и не срываться на близких. Напряжение в течение нескольких дней возрастает, вызывая нервозность и раздражительность. Выбирайте минимум дел, но все важное держите под неусыпным контролем. В любви будут кипеть страсти. Даже если вам это нравится, оберегайте отношения от влияния извне. Не заводите интрижки, не провоцируйте ревность партнера.

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