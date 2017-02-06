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Головний лікар Лілія Неофітна звільнена не законно

Сегодня, 18:33 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
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Головний лікар Лілія Неофітна звільнена не законно

Депутати фракції «Батьківщина» визнають дане рішення політичним та не законним. Про це вони повідомляють у політичній заяві на сайті партійної організації. «Ми, депутати Сумської обласної ради, представники фракції «Батьківщина» переконані, що рішення сесії обласної ради щодозвільнення з посади головного лікаря комунального закладу Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня № 2» Неофітної Лілії Павлівни є не законним та політично вмотивованим», — йдеться у заяві.Також, депутати акцентують увагу, що жодних юридичних підстав на таке рішення обласна рада не мала. Воно буде оскаржене у суді.
«За увесь час своєї діяльності на посаді головного лікаря Лілія Неофітна не отримувала жодного зауваження, попередження чи догани від обласного керівництва. У той час, вона неодноразово повідомляла обласну раду про неналежне фінансування закладу, надавала свої пропозиції щодо підвищення якості надання медичних послуг у спеціалізованому закладі області», — зазначають депутати.
«Батьківщина» продовжить боротьбу за відновлення справедливості у діях головного лікаря, збереження закладу та дотримання законних дій місцевоювладою (ІД)

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