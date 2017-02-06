Депутати фракції «Батьківщина» визнають дане рішення політичним та не законним. Про це вони повідомляють у політичній заяві на сайті партійної організації. «Ми, депутати Сумської обласної ради, представники фракції «Батьківщина» переконані, що рішення сесії обласної ради щодозвільнення з посади головного лікаря комунального закладу Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня № 2» Неофітної Лілії Павлівни є не законним та політично вмотивованим», — йдеться у заяві.Також, депутати акцентують увагу, що жодних юридичних підстав на таке рішення обласна рада не мала. Воно буде оскаржене у суді.
«За увесь час своєї діяльності на посаді головного лікаря Лілія Неофітна не отримувала жодного зауваження, попередження чи догани від обласного керівництва. У той час, вона неодноразово повідомляла обласну раду про неналежне фінансування закладу, надавала свої пропозиції щодо підвищення якості надання медичних послуг у спеціалізованому закладі області», — зазначають депутати.
«Батьківщина» продовжить боротьбу за відновлення справедливості у діях головного лікаря, збереження закладу та дотримання законних дій місцевоювладою (ІД)
Головний лікар Лілія Неофітна звільнена не законно
Депутати фракції «Батьківщина» визнають дане рішення політичним та не законним. Про це вони повідомляють у політичній заяві на сайті партійної організації. «Ми, депутати Сумської обласної ради, представники фракції «Батьківщина» переконані, що рішення сесії обласної ради щодозвільнення з посади головного лікаря комунального закладу Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня № 2» Неофітної Лілії Павлівни є не законним та політично вмотивованим», — йдеться у заяві.Також, депутати акцентують увагу, що жодних юридичних підстав на таке рішення обласна рада не мала. Воно буде оскаржене у суді.