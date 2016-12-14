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Годовщина расстрела Майдана в цифрах (инфографика)

Сегодня, 13:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Годовщина расстрела Майдана в цифрах (инфографика)

18-22 февраля прошли массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим на Майдане в 2014 году. Об итогах расследований и мерах безопасности — в инфографике РИА Новости Украина.

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