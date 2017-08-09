Глупость или буквоедство: скандал из-за гуманитарки на Сумщине (видео)

Вопиющий случай произошел в Глухове: карета скорой помощи, которую Украине подарили представители диаспоры из Нидерландов, не смогла пройти таможенный контроль. Ввозить машины стандартом выбросов выхлопых газов ниже Евро-5 запрещено.

Практически новый автомобиль – Мерседес-спринтер – карета скорой помощи – его уже почти полгода держат на стоянке. Это – таможенная зона в городе Сумы. За высоким забором – среди грузовиков – он стоит под открытым небом еще с апреля. И уже начинает покрываться ржавчиной, — сообщает Сегодня

Этот автомобиль – подарок, гуманитарная помощь – от диаспоры – украинцев в Голландии. Через всю Европу – они привезли его в Украину. И – ужаснулись. Оказывается – в Украине он не может пройти через таможню. И его нужно возвращать назад.

Как бы абсурдно это не звучало – но у чиновников один ответ – автомобиль не растаможим. Мол, этого не позволяет закон. Машина – должна отвечать экологическим стандартам по выбросу выхлопных газов ЕВРО-5. А этот Мерседес – отвечает требованиям ЕВРО-3. Да – это современный автомобиль. Да – такие используют по всей Европе. Но – растаможить не можем. Иначе – закон нарушим.

Карету скорой помощи должны были подарить больнице в городе Глухов Сумской области. Современный Мерседес-спринтер там очень ждут. Ведь автопарк здесь – в плачевном состоянии.

Подаренный диаспорой из Голландии автомобиль – помог бы медикам спасти очень много человеческих жизней, говорит главврач больницы.

Но – уже на следующей неделе – этот Мерседес повезут назад в Голландию. Срок его бесплатной стоянки на таможне – закончился. Представители диаспоры – уже летят в Украину.

Представительница украинской диаспоры в Голландии Вера Луценко и сама пожертвовала много денег на карету скорой помощи. А потом – звонила и писала всем украинским чиновникам – к которым только могла достучатся. С просьбой помочь. О ситуации знает исполняющий обязанности главы фискальной службы. Проблему донесли до министров. Но результата пока нет.

Все это cвидетельствует лишь о том, что украинские чиновники живут в параллельной реальности и их мало интересуют проблемы обычных людей – говорит глава Всеукраинского совета защиты прав пациентов Виктор Сердюк. Проблему можно было бы решить в считанные дни – приняв небольшую правку в закон, например. Но депутатам, видно – не до этого.

Украине не нужна гуманитарная помощь? Именно так могут воспринять случай с отказом растормаживать карету скорой наши доноры по всему миру. А об этом случае – они узнают. Снимать репортаж о скандале уже приезжали репортеры из Голландии и из Германии. И этот скандал – лишь то, что на виду сейчас. На самом деле – машин, которые диаспоры из разных стран хотят передать в Украину, но не могут из за проблем с растоможкой – около трех сотен. Об этом говорит Вера Луценко.

Ранее украинцам пообещали дешевые автомобили из Канады. С 1 августа этого года вступает в силу соглашение о зоне свободной торговли между странами, а в список продукции, которая будет завозиться в льготном режиме, попали и машины.

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