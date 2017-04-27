«Глухой» пьяный без прав ездил по Сумам

Около 11 часов 15 июня на ул. Покровской инспекторы обнаружили автомобиль ВАЗ-21011, водитель которого нарушил ПДД.
Требование об остановке, которая отправилась с помощью включенных проблесковых маячков, звукового сигнала и громкоговорителя, водитель игнорировал.
Благодаря слаженным действиям патрульных транспортное средство удалось остановить.
Водитель имел признаки алкогольного опьянения, зато в него отсутствовало водительское удостоверение, ведь гражданин был лишен права управления транспортными средствами.
В медицинском учреждении у мужчины зафиксировали 2,33 промилле алкоголя, что почти 14 раз превышает допустимую норму.
Стражи порядка составили на него 3 админматериала: по статьям 130 (управление в состоянии опьянения), 122-2 (невыполнение требования об остановке) и ч. 3 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, лишена права управления) КоАП.
Автомобиль эвакуировали на штраф-площадку, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.
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Около 11 часов 15 июня на ул. Покровской инспекторы обнаружили автомобиль ВАЗ-21011, водитель которого нарушил ПДД.