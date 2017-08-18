11 октября в 18:40 на ул. Циолковского в Глухове 24-летний водитель за рулем Renault совершил наезд на пешехода. В результате наезда 28-летняя девушка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом правой ключицы , ушибом шейного отдела позвоночника и грудной клетки, ссадинами госпитализирована в Глуховскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
В Глухове сбили пешехода
Сегодня, 10:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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