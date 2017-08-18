После реконструкции проезжей части Театральной площади в Сумах многие горожане высказали свое недовольство разноцветной плиткой. Мол, хотели сделать вышиванку, а сделали такое. Вот и архитектор Владимир БЫКОВ «не удержался». «Ну может Глухов умыть Сумы даже плиткой», — написал он на своей странице в соцсетях и выложил фото.
Глухов показал класс (фотофакт)
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