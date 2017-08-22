Главный библиотекарь Сум — о взаимодействии книги и человека

Накануне Дня библиотек мы встретились с директорм Сумской ЦБС Людмилой СТАДНИЧЕНКО. Такие встречи с нашими журналистами постепенно превратились в традицию — разговор о библиотечных делах накануне соответствующей даты, но дата раз в году, а библиотеки работают постоянно.

R: Людмила Михайловна, на этот раз мы не уделили должного внимания ежегодной акции «Золото рідного міста” — просто потерялось как-то среди всего, что происходило в период празднования Дня города. Как встречались на этот раз?

Л. С.: Это уже седьмая наша встреча с парами, прожившими вместе 50 и более лет. На этот раз у нас было двадцать пар, но на встречу смогли прйти не все, но поздравления наши и подарки мы передали всем «золотым юбилярам». Мы считаем проект «Золото рідного міста” удачным — он выводит юбилей супружеской жизни за рамки сугубо семейного праздника, мы знакомим сумчан с людьми, жизнь которых можно считать в чем-то уникальной. Ведь 50 лет вместе — это не только радости, но это и проблемы совместные, и огромный труд. Они рассказывают о себе, на их опыте можно многому научиться. Для них мы устраиваем небольшой концерт, их поздравляют дети, внуки. Семейное тожество становится общим праздником для сумчан. И я уверена, что у таких людей и дети будут счастливы, потому что пример личный лучше любых теоретических поучений.

R: Мы слышали, что вы собирались сворачивать этот проект. Правда ли это?

Л. С.: В самом начале была такая мысль. В первые годы набиралось по 2—3 пары, не больше. А потом люди стали звонить: «А мы не знали! А ничего что мы прожили вместе не 50, а уже 53 года?!» Кстати, в этом году у нас была пара, которая отпраздновала не «золотые» 50, а 60 лет совместной жизни! Вообще-то сказался недостаток рекламы. Не рассказов об уже состоявшемся, а анонсов. Мы давали анонсы в интернете, но не все из старшего поколения пользуются этим источником информации. «Золотые юбиляры», как правило, читают газеты.

R: Каким был прошедший год для сумских библиотек?

Л. С.: Считаю его удачным. Читатели привыкли, что библиотеки находятся в центре наиболее важных событий. Например, огромный объем информации по сумской акции «Народный бюджет» шел через наши филиалы. В библиотеках обсуждались предлагаемые сумчанами проекты. Все события проходят через ЦБС, у нас люди получают консультации от специалистов Пенсионного фода, социальной защиты. В этих областях происходит особо много перемен, люди имеют возможность быть в курсе последних событий, придя в ближайший библиотечный филиал в своем микрорайоне. В этом году это особо актуально. И еще хочу сказать, что немецкие специалисты провели исследования на европейском уровне, в результате которых стало ясно, что книга электронная постепенно сдает свои позиции в пользу традиционной, печатной. Так вот, этот вывод совпадает и с нашими наблюдениями в масштабах Сум. Развивается традиция семейного чтения — те читатели, которые записывались в библиотеку еще детьми, приводят уже своих детей — такая вот преемственность.

R: Вы могли бы определить, как соотносится чтение ради получения нужной информации с чтением для себя, для собственного удовольствия, развлечения, саморазвития или чего-то такого, не очень определенного?

Л. С.: Понимате, книга завораживает. Разве мало литературных произведений, которые помогли людям принять верное решение в какой-то конкретной ситуации?! Неважно, что меняется мода и молодежь читает не то, что читали в их возрасте мы. Хорошая книга всегда делает читателя мудрее и лучше. Говорят, что детективы, «дамские романы» — литература второго сорта, не для ума. Неправда! Есть хорошо написанные книги и есть т. н. литературная халтура. Дело не в жанре. Даже в философском трактате человек, который не занимаеся философией, может вдруг обнаружить чрезвычайно ценные именно для него мысли.

R: Чего не хватает библиотекам ЦБС в материальном плане?

Л. С.: Хотелось бы больше возможностей для приобретения книжных новинок. И еще нам нужен свой сервер. Наша информационная система является единой городской сетью, но сервер — у провайдера. А с ремонтами зданий, приобретением мебели и т. п. нам помогают городские депутаты, спасибо им. Это все, конечно, из бюджета, но они не забывают о библиотеках.

R: Вопрос дилетанта. Зачем нужно читать книги?

Л. С.: Отвечу не от себя лично, а от имени человека более авторитетного. У Энштейна однажды спросили, как можно сделать детей более умными. Он ответил: «Читайте им сказки! Если вы хотите, чтобы они были еще умнее — читайте больше сказок». А любовь к книге, зароненная в детстве останется на всю жизнь.

Врез

«Библиотеки — это свобода. Свобода читать, свобода общаться. Это образование (которое не заканчивается в день окончания школы), это досуг, это пристанище, и это доступ к информации» — Нил Гейман, британский писатель.

Алексей Сикорский, «Панорама» №40