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Главное не сорваться: гороскоп на 4 января

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Главное не сорваться: гороскоп на 4 января

Первая половина 4 января 2017 года заставит вас нервничать, вам будет трудно сдерживать свои эмоции по поводу и без повода, поэтому потерпите чуть-чуть, прежде чем решать глобальные вопросы. Вторая половина дня гораздо более благоприятна для этого.

Овен
Овнам звезды советуют сегодня заняться работой. После праздников сегодня просто отличный день, чтобы составить планы на будущее, исправить ошибки и спокойно войти в рабочий ритм. Сегодня также удачный день чтобы посетить врача, начать несложное и кратковременное лечение.

Телец
Этот день весьма хорош для Тельцов, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние. Отдохните в спокойной обстановке, съездите туда, куда давно собирались. А если вы любите свою работу, то решая необходимые задачи в рабочей обстановке, вы получите истинное удовольствие.

Близнецы
Сегодня Близнецы будут рады одиночеству и уединению. Вы можете решить огромное количество бытовых вопросов. Благоприятные условия будут созданы звездами для мероприятий, связанных с документами или финансовыми вопросами.

Рак
Для Рака сегодня особенно важно быть внимательным и аккуратным с информацией, чтобы не пропустить весьма важную деталь. Если вам не хватает навыком или способностей, обратитесь за помощью к более осведомленному человеку.

Лев
Финансовый вопрос будет основным сегодня для Львов. Вы задумаетесь о системе оплаты вашего труда, возможно, лучше всего это прояснить у начальства. Удачными сегодня будут небольшие запланированные траты.

Дева
У Дев сегодня превосходный день, когда все спорится и дома, и на работе. В основном ваше внимание будет сосредоточено на семейных делах. Сегодня вы можете смело анализировать ваши отношения с партнером и строить планы на будущее.

Весы
Весы сегодня получат от звезд отдых от будничных проблем. Этот день весьма подходит для уединения, как дома, так и на работе. Вы сможете провести безмятежный день, поговорить приватно с кем-то из родственников или друзей. Также возможно получение дельного совета.

Скорпион
Звезды советуют Скорпионам не спешить сегодня. День подойдет для комфортного и безмятежного общения, но только по делу, пустые разговоры не приветствуются. Возможно, сегодня ваши коллеги, друзья или просто знакомые оценят ваше нестандартное и оригинальное мышление.

Стрелец
Стрельцы сегодня будут подчинены полностью общению на работе. Вас ждут деловые беседы, встречи, совещания. Звезды советуют обратить внимание на настрой начальства и поговорить с ним о заработной плате. Этот разговор может иметь весьма благоприятные последствия.

Козерог
Козерог будет сегодня увлечен работой, однако звезды советуют придерживаться заранее отработанного плана и не нагружать себя дополнительными делами, тогда вы достигните наибольшего успеха. Возможны некие сообщения из-за рубежа, связанные с работой.

Водолей
Звезды советуют Водолеям быть внимательнее к собеседникам. Вы сможете подметить детали характера или желания своего оппонента. Это будет весьма полезно для продвижения вашего дела, поскольку нечаянно оказанная услуга или любезность будут встречены с огромной радостью.

Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют придерживаться делового стиля общения для достижения поставленных целей. Будьте внимательны и дружелюбны к собеседнику, и тогда у вас все получится. Следует избегать излишней общительности и эмоциональности.

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