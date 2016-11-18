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Главная достопримечательность Сум оказалась в темноте

Сегодня, 08:32 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Как не крути, но Сумы — город контрастов: то среди белого дня можно увидеть включенные фонари уличного освещения, то ночью они выключены. Так, без освещения осталась главная достопримечательность города – альтанка.
«Сумська альтанка — символ нашого міста! Увімкніть освітлення біля символа м. Суми. Я розумію, що місцева влада витратилася на соціальну допомогу постраждалим від вибуху сім’ям, одноразова виплата склала аж 1600,00 грн. На ці кошти тільки напитися з горя! Але я все ж таки сподіваюся, що у місцевої влади знайдуться кошти на десяток лампочок. Якщо відсутні кошти, давайте я придбаю за свої кошти лампочки, а служби міста вкрутять їх. Центр міста живе у темряві. Не ганьбіться» — написал на своей странице в фейсбук Александр ЧЕБОТАРЕВ и выложил фото.

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