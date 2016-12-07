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24.01 Вторник

Гиблое место: в Сумах опасно ходить вне переходов (фото)

Сегодня, 10:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

Во вторник 24 января в 07:40 на ул. Петропавловской в районе Центрального кладбища сбили женщину. Как сообщил «Панораме» пресс-секретарь управления патрульной полиции Сум Олег Сологуб, 30-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Lanos осуществил наезд на 78-летнюю женщину, которая переходила дорога вне зоны пешеходного перехода. На место события вызвали скорую. Женщина доставлена в областную больницу.
Как сообщил главный специалист сектора по связям с общественности Сумского горотдела полиции Владимир КУЗЬМЕНКО, сообщение о происшествии в полицию поступило в 07:41. Обстоятельства ДТП выясняются. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Фото tv.sumy.ua

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