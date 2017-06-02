Панорама / сумы / новости / события / комментарии
04.08 Пятница

Гиблое место в Сумах (фото, видео)

Сегодня, 08:12 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

На перекрестке улиц Героев Сумщины — Троицкая и площади Независимости 2 августа, около 20:30 произошло встречное столкновение автомобиля ВАЗ, который двигался в направлении улицы Харьковской, и Ford Transit, который двигался в направлении проспекта Шевченко. Автомобили получили механические повреждения.
В результате ДТП травмированы трое: водитель и 2 пассажира ВАЗа.
Так, в 39-летнего водителя врачи зафиксировали ушибы и ссадины грудной клетки, у 39-летнего пассажира — закрытая черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, закрытую травма грудной клетки и живота, а вот в 32-летней пассажирки — вывих правого бедра. Все травмированные были госпитализированы в больницу, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.
Следствие устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

Напечатать Письмо автору Просмотров 82 Комментариев 0

читайте также
В Сумах задержали мздоимца
В Сумах задержали мздоимца
02.06.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 02.06.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 174 Комментариев 0
Политика в Сумах: с такими друзьями и врагов не нужно
Политика в Сумах: с такими друзьями и врагов не нужно
01.06.2017, 10:35 Новость
Панорама Панорама 01.06.2017, 10:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 509 Комментариев 0
В Сумах есть уникальная секция (видео)
В Сумах есть уникальная секция (видео)
31.05.2017, 16:19 Новость
Панорама Панорама 31.05.2017, 16:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 116 Комментариев 0
В Сумах: «война – войной», а обед – по расписанию
В Сумах: «война – войной», а обед – по расписанию
31.05.2017, 12:50 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 31.05.2017, 12:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 522 Комментариев 0
Лихое время в Сумах
Лихое время в Сумах
31.05.2017, 08:17 Новость
Панорама Панорама 31.05.2017, 08:17 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 922 Комментариев 1
Ходить у кинотеатра «Дружба» в Сумах небезопасно
Ходить у кинотеатра «Дружба» в Сумах небезопасно
11.04.2017, 09:20 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 11.04.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 530 Комментариев 0
В Сумах взялись за реконструкцию «Авангарда»
В Сумах взялись за реконструкцию «Авангарда»
10.04.2017, 17:00 Новость
Панорама Панорама 10.04.2017, 17:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 335 Комментариев 0
В Сумах: торг уместен
В Сумах: торг уместен
10.04.2017, 10:16 Новость
Панорама Панорама 10.04.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 395 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
К вершинам вместе с лидером
26.07.2017, 12:23
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 12:23 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 199 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Пять причин заказать доставку цветов
01.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 01.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Бытовые услуги Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Депозит в Альфа-Банк: особенности открытия вклада
27.07.2017, 19:37
admin adminych admin adminych 27.07.2017, 19:37 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Бытовой фильтр для воды: чем руководствоваться при его выборе
26.07.2017, 11:00
admin adminych admin adminych 26.07.2017, 11:00 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0
Інсектициди: види, форми випуску та способи застосування
21.07.2017, 18:42
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 33 Комментариев 0
Смузі для схуднення — 10+ рецептів для блендера
21.07.2017, 17:38
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 17:38 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
последние комментарии
Peter к материалу
Олександр Такул: «Для мене наметовий табір «Сузір’я» — це більше місія, ніж робота»
Маю бажання прокоментувати де які висловлювання Олександра Такул та одночасно залишити відгук про наметовий табір "Сузір'я". Мова виключно про наметовий ...
30.07.2017, 19:54
Сергей Федоров к материалу
Что по чем: продукты в июле подорожали
БАНДА гаранта-Потрошителя готовится к ВЫБОРАМ и УБИРАЕТ КОНКУРЕНТОВ, начав с Саакашвили, мешающего ВОРОВАТЬ и РАЗМНОЖАТЬ КОРРУПЦИЮ. Выборы требует Евросоюз из-за ...
27.07.2017, 23:17
Анна Янчук к материалу
Национальный монумент МН17 в Нидердандах (фото)
Ужас. 3 года прошло, а кажется, будто всего несколько месяцев.
26.07.2017, 12:28
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII