Гиблое место в Сумах (фото, видео)

На перекрестке улиц Героев Сумщины — Троицкая и площади Независимости 2 августа, около 20:30 произошло встречное столкновение автомобиля ВАЗ, который двигался в направлении улицы Харьковской, и Ford Transit, который двигался в направлении проспекта Шевченко. Автомобили получили механические повреждения.

В результате ДТП травмированы трое: водитель и 2 пассажира ВАЗа.

Так, в 39-летнего водителя врачи зафиксировали ушибы и ссадины грудной клетки, у 39-летнего пассажира — закрытая черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, закрытую травма грудной клетки и живота, а вот в 32-летней пассажирки — вывих правого бедра. Все травмированные были госпитализированы в больницу, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

Следствие устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

