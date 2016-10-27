Гибель бойца с Сумщины официально не подтверждена

Недавно некоторые СМИ сообщили, что 53-летний житель Ястребиного Николай ОХРИМЕНКО был одним из трех бойцов, кто не выжил во время обстрелов в районе Красногоровки. Как сообщает пресс-служба Сумского областного совета, руководитель «волонтерского движения Сумщины» Андрей Герман отметил, что должна была состояться встреча с боевиками для передачи тел вроде бы погибших под Красногоровкой трех военных, среди которых и нашего земляка Николая Охрименко. На встречу приехали украинские военные, представители миссии ОБСЕ, а с той стороны никто не появился. Андрей говорит, что обычно тела боевики передают без проблем, а вопросы возникают только тогда, когда военные живы и находятся в плену. Поэтому гибель 53-летнего жителя Ястребиного официально не подтверждена. Сейчас ведутся переговоры о передаче военных или их тел украинской стороне.

Наш земляк в 2015 году встал на защиту Родины в составе одного из добровольческих батальонов. С прошлого года он заключил контракт и начал службу в составе ВСУ. Дважды был ранен, но все время возвращался на передовую.

До войны он жил в Донецке, но с началом АТО, переехал в родной Сумщины и вместе с матерью проживал в ястребиных. Его жена осталась в Донецке.

В бойца есть дочь и мать. Отец, брат и сестра недавно умерли.