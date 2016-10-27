Панорама / сумы / новости / события / комментарии
12.01 Четверг

Гибель бойца с Сумщины официально не подтверждена

Сегодня, 10:57 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина
Панорама Панорама
Гибель бойца с Сумщины официально не подтверждена

Недавно некоторые СМИ сообщили, что 53-летний житель Ястребиного Николай ОХРИМЕНКО был одним из трех бойцов, кто не выжил во время обстрелов в районе Красногоровки. Как сообщает пресс-служба Сумского областного совета, руководитель «волонтерского движения Сумщины» Андрей Герман отметил, что должна была состояться встреча с боевиками для передачи тел вроде бы погибших под Красногоровкой трех военных, среди которых и нашего земляка Николая Охрименко. На встречу приехали украинские военные, представители миссии ОБСЕ, а с той стороны никто не появился. Андрей говорит, что обычно тела боевики передают без проблем, а вопросы возникают только тогда, когда военные живы и находятся в плену. Поэтому гибель 53-летнего жителя Ястребиного официально не подтверждена. Сейчас ведутся переговоры о передаче военных или их тел украинской стороне.
Наш земляк в 2015 году встал на защиту Родины в составе одного из добровольческих батальонов. С прошлого года он заключил контракт и начал службу в составе ВСУ. Дважды был ранен, но все время возвращался на передовую.
До войны он жил в Донецке, но с началом АТО, переехал в родной Сумщины и вместе с матерью проживал в ястребиных. Его жена осталась в Донецке.
В бойца есть дочь и мать. Отец, брат и сестра недавно умерли.

Напечатать Письмо автору Просмотров 1 Комментариев 0

читайте также
На Сумщине повесился мужчина
На Сумщине повесился мужчина
27.10.2016, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 27.10.2016, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 211 Комментариев 0
Мэр Сум лишится одного зама
Мэр Сум лишится одного зама
26.10.2016, 16:36 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.10.2016, 16:36 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 275 Комментариев 0
В Сумах из окна выпал мужчина
В Сумах из окна выпал мужчина
26.10.2016, 09:45 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.10.2016, 09:45 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 409 Комментариев 0
На Сумщине сбили велосипедистку
На Сумщине сбили велосипедистку
25.10.2016, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.10.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 155 Комментариев 0
Смертельное ДТП в Сумах
Смертельное ДТП в Сумах
24.10.2016, 10:08 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.10.2016, 10:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 796 Комментариев 0
В Сумах рогатые не остановятся
В Сумах рогатые не остановятся
24.10.2016, 08:25 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.10.2016, 08:25 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 191 Комментариев 0
В Сумах горело авто
В Сумах горело авто
21.10.2016, 12:21 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 21.10.2016, 12:21 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 425 Комментариев 0
В Сумах на девятке отключат воду
В Сумах на девятке отключат воду
21.10.2016, 10:21 Новость
Панорама Панорама 21.10.2016, 10:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 177 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 154 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 197 Комментариев 0
Опросы

Что вы ожидаете от 2017 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 15 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что будет обращаться в международные суды после признания московским судом событий 2014 года в ...
09.01.2017, 13:43
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
К весне зарплаты вырастут, но вот гривна подешевеет. Составляя экономический прогноз на начало 2017 года эксперты пришли к выводу, что в ...
09.01.2017, 12:54
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Если в Украине произойдет еще одна революция, она точно не закончится мирно. Такое мнение высказала социолог, глава фонда "Демократические инициативы" Ирина ...
09.01.2017, 12:40
http://tvgid.ua
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII