Генплан Лебедина изменят

4 июля в Лебедине в 14:00 в зале заседаний Лебединского горсовета на ул. Пушкина,2 пройдут общественные слушания по поводу внесения изменений в генплан застройки г. Лебедин до 2030 г. Слушания проводятся для учета общественных интересов во время разработки градостроительной документации на местном уровне. Документацию разработало «Дипромисто» (Киев).