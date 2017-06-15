4 июля в Лебедине в 14:00 в зале заседаний Лебединского горсовета на ул. Пушкина,2 пройдут общественные слушания по поводу внесения изменений в генплан застройки г. Лебедин до 2030 г. Слушания проводятся для учета общественных интересов во время разработки градостроительной документации на местном уровне. Документацию разработало «Дипромисто» (Киев).
Генплан Лебедина изменят
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