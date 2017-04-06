Народний депутат України від Сумщини Владислав Бухарєв вважає, що усі чергові напади на лідера партії ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко по так званій газовій справі є безпідставними та не мають жодних правових перспектив.
Владислав Бухарєв говорить: «Зараз команда «Батьківщини» переживає дежавю 2010-2014, коли стосовно Юлії Володимирівни фабрикувалися безпідставні обвинувачення та кримінальні справи. Усе це робиться для приниження Юлії Тимошенко та політичної сили «Батьківщина» на фоні страхів перед реальним ростом рейтингів та Всеукраїнської підтримки». (І.Д).
Генерал СБУ: чергові напади на Юлію Тимошенко є безпідставними та не мають жодних правових перспектив
Вчера, 16:25 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
Народний депутат України від Сумщини Владислав Бухарєв вважає, що усі чергові напади на лідера партії ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко по так званій газовій справі є безпідставними та не мають жодних правових перспектив.
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