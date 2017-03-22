Все больше украинцев с каждым годом выезжают за рубеж в поисках лучшей жизни и достойного заработка. Подробнее о том, сколько соотечественников выехало за границу, смотрите в инфографике РИА Новости Украина. Согласно социологическим опросам, больше всего жителей Украины едут в поисках работы в Польшу и Россию. Большинство работающих украинцев в России заняты в сфере строительства и ремонта, а в странах ЕС — на сельскохозяйственных работах и в сфере работы по дому. Отметим, украинцы, которые работают в Польше, пересылают в Украину ежегодно около пяти миллиардов евро.
Где украинцы работают за границей (инфографика)
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