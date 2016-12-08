В каких городах чаще можно встретить одиноких мужчин и женщин. Это выяснили «Вести» с помощью соцсетей
Где в Украине живут холостяки (инфографика)
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