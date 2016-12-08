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Где в Украине живут холостяки (инфографика)

Сегодня, 12:26 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Где в Украине живут холостяки (инфографика)

В каких городах чаще можно встретить одиноких мужчин и женщин. Это выяснили «Вести» с помощью соцсетей

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