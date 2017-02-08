Где в Украине самые высокие зарплаты (инфографика)

Самые высокие зарплаты в Украине получают в столице – в среднем почти 10 тысяч гривен. Далее идет Донецкая и Киевская области – 6,7 тысяч и 6,3 тысяч гривен соответственно. Такие данные приводит Госстат, — сообщает 24tv.

В ТОП-9 областей с уровнем средней зарплаты свыше 5,5 тысяч грн вошли также Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Одесская и Харьковская области. Самую низкую в Украине зарплату получают в Тернопольской и Черновицкой областях – 4,7 тысяч грн. Недалеко от них убежали Черниговская и Житомирская области. Отметим, Киев и Донецкая область были лидерами по размеру зарплат в течение последних трех лет. На этих инфографиках показано, как изменялась средняя зарплата в областях Украины в 2015 и 2016 годах.

Напомним, с 1 января 2017 года минимальную зарплату украинцам повысили вдвое – до 3200 гривен. Однако даже после такого ощутимого повышения рядовому украинцу остается только мечтать о «минималке» западных соседей, не говоря уже о странах «старого ЕС».