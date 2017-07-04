Где в Украине работать, чтобы заработать (инфографика)

Украинцы все чаще стали отказываться от работы, где нужен вузовский диплом, и переходят работать в сферу услуг. Причина очевидна: возможность заработать больше. Эксперты подтверждают тенденцию, объясняя, что большую роль в этом сыграл экономический кризис, — сообщают Вести.