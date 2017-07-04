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Где в Украине работать, чтобы заработать (инфографика)

Вчера, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Где в Украине работать, чтобы заработать (инфографика)

Украинцы все чаще стали отказываться от работы, где нужен вузовский диплом, и переходят работать в сферу услуг. Причина очевидна: возможность заработать больше. Эксперты подтверждают тенденцию, объясняя, что большую роль в этом сыграл экономический кризис, — сообщают Вести.

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