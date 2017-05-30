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Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)

Сегодня, 12:41 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Где учились богатейшие люди Украины (инфографика)

Самыми популярными вузами среди украинских абитуриентов в этом году стали Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского. Таковы данные Министерства образования и науки.
LIGA.net решила выяснить, какие учебные заведения оканчивали 50 самых богатых людей Украины. Большинство украинских нуворишей получали образование в вузах Восточной Украины — в Днепре, Донецке, Мариуполе. Это неудивительно: самые большие состояния в Украине конца прошлого — начала этого века делались на торговле металлопродукцией.

Самым плодовитым учебным заведением, из которого вышло наибольшее количество миллионеров, оказался Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Его оканчивали сразу пятеро участников списка богатейших украинцев, включая президента Петра Порошенко.
Четверых миллионеров выпустил Днепропетровский металлургический институт, троих из числа 50 богатейших — КНЭУ, или Нархоз, как его называли ранее. Столько же украинских богачей, включая собственника СКМ Рината Ахметова, учились в Донецком национальном университете.
В топ-50 богатейших людей Украины есть семеро кандидатов наук. Большинство научных степеней присвоены за разработки в экономической отрасли, двое участников имеют степень кандидата технических наук и один — юридических.
Вопреки ожиданиям, заграничное образование среди первых 50 богачей Украины, согласно открытым данным, есть только у двоих. Совладелец агрохолдинга Кернел Андрей Веревский — выпускник Оксфордского колледжа, а экс-собственник Нефтегаздобычи Николай Рудьковский окончил Венский национальный университет и Школу экономики при Московском институте международных отношений.
ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. В основе исследования лежит рейтинг Forbes: 100 богатейших — 2016. Данные об образовании участников взяты из открытых источников, досье и на официальных сайтах. Напротив каждой фамилии указано состояние бизнесмена в млн долларов на момент выхода рейтинга.

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