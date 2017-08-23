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Где в Сумах лучше учат

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Где в Сумах лучше учат

Ежегодный рейтинг школ по итогам внешнего независимого тестирования наглядно показывает, какой уровень знаний получают сумские дети в учебных заведениях
Мария Крупина
Учебный процесс в сумских школах уже в разгаре, но каждому родителю важно знать, каков уровень школы, которую они выбрали для своих детей. Сегодня мы находимся на старте образовательной реформы, и уже в ближайшие 12 лет наша система образования имеет все шансы качественно поменяться. Сегодня о качестве образования в сумских школах мы говорим исключительно в рамках ВНО, на котором выпускники 2017 г., продемонстрировав свои знания, тем самым вывели свою школу на то или иное место. В этом году лидером среди сумских общеобразовательных учебных заведений стала Классическая (Александровская) гимназия. Она же попала в первую двадцатку во всеукраинском рейтинге, заняв 19-е место. Кстати, в 200 лучших попали еще две школы из районов Сумской области. Это Орловский УВК в Ямпольском районе (95 место), Суходольский УВК Глуховского района (124 место).
Готовимся заново
В целом 2017 г. стал неким окончанием реформаторской, законодательной и, скажем так, организационной работы по ВНО. Мы выходим на накатанную прямую, и нововведений для последующих участников этого тестирования особенно не предвидится. Для будущих выпускников уже утвердили все моменты и тонкости, которые касаются их грядущих экзаменов. 8 сентября вступил в силу приказ Министерства образования и науки Украины, регулирующий проведение внешнего независимого оценивания 2018 г.
В соответствии с приказом каждый пользователь имеет право сдать тесты максимум из четырех учебных предметов. В общем, внешнее независимое оценивание пройдет по одиннадцати предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.
Выпускникам старшей школы общеобразовательных учебных заведений 2018 результаты внешнего независимого оценивания по трем учебным предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации. Для этого обязательно нужно сдать украинский язык и литературу, математику или историю Украины (по выбору участника), а также еще один предмет из списка.
В 2018 г. для проведения внешнего независимого оценивания по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам будут использованы тесты двух уровней сложности: уровня В1 и уровня В2. Новацией этих тестов будет также часть «Понимание речи на слух», предусматривающая прослушивания звуковых фрагментов и выполнения задач к ним.
Выпускники, которые хотят причислить результат внешнего независимого оценивания по иностранному языку как оценку за государственную итоговую аттестацию и изучали этот язык на профильном уровне, должны составлять соответствующий предметный тест уровня В2.
Таблица: Рейтинг школ Сум

Название учебного заведения

По городу

По Украине

Рейтин-говый бал

Бал ЗНО

Учеников

/тестов

Сдал (%)
Классическая (Александровская) гимназия 1 19 155.8 170.2 119/415 100
частная гимназия «Просперітас» 2 214 142.4 166.8 7/22 100
гимназия №1 3 292 139.9 156.3 83/287 98
школа № 10 им. О. Бутка 4 346 138.6 155.9 70/247 99
школа. № 9 5 402 137.4 155.2 65/224 99
школа № 17 6 409 137.2 153.1 84/294 98
Сумская областная гимназия-интернат для талантливых и творчески одаренных детей 7 421 137 153.7 74/260 99
школа № 29 8 486 135.6 157.3 20/77 100
школа № 1 им. В. Стрельченка 9 505 135.3 154.2 47/173 98
школа № 15 им. Д. Турбина 10 575 134.2 153.3 47/159 99
школа № 12 им. Б. Берестовського 11 635 133 152.3 41/149 97
школа № 7 им. М. Савченка 12 889 129.9 146.4 71/237 96
школа №23 13 1037 128.1 142.6 84/306 96
школа № 6 14 1243 126 143.4 48/181 94
Частное общеобразовательное учебное заведение «Свято-Миколаївська школа» 15 1270 125.7 147.8 1/4 100
школа № 18 16 1477 123.8 139.5 69/239 94
школа № 2 им. Д. 17 1529 123.4 139.6 57/215 95
школа № 25 18 1571 122.9 140.6 42/153 93
лицей-интернат «Кадетский корпус» им. И.Г. Харитоненко 19 2024 119.4 128.4 148/506 93
школа № 27 20 2275 117.6 134.4 46/158 93
школа № 22 21 2421 116.7 133.0 50/174 90
школа № 4 им. Героя Украины А. Анищенко 22 3042 112.9 130.7 25/89 88
школа № 21 23 3248 111.6 127.8 43/149 95
школа № 24 24 3869 107.8 123.5 40/146 88
школа № 20 25 3929 107.4 123.9 30/109 90
школа № 13 им. А.С. Мачуленка 26 4181 106 123.4 17/57 89
школа № 26 27 4225 105.8 122.6 23/80 90
школа №3 им. генерал-лейтенанта А. Морозова 28 4879 102.1 118.8 17/58 88
НВК № 16 им. Алексея Братушки 29 6294 93.3 108.4 20/68 84
школа № 19 им. М.С. Нестеровського 30 6358 92.9 106.8 36/126 82
школа № 5 31 6884 89.4 104.0 18/61 77

 

Источник: Рейтинг составлен образовательным порталом Освита.ua с использованием официального отчета по результатам ВНО 2017, обнародованного Украинским центром оценивания качества образования. Больше информации о рейтингах школ по отдельным дисциплинам можно найти на официальном сайте Центра.

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