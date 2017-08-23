Где в Сумах лучше учат

Ежегодный рейтинг школ по итогам внешнего независимого тестирования наглядно показывает, какой уровень знаний получают сумские дети в учебных заведениях
Мария Крупина
Учебный процесс в сумских школах уже в разгаре, но каждому родителю важно знать, каков уровень школы, которую они выбрали для своих детей. Сегодня мы находимся на старте образовательной реформы, и уже в ближайшие 12 лет наша система образования имеет все шансы качественно поменяться. Сегодня о качестве образования в сумских школах мы говорим исключительно в рамках ВНО, на котором выпускники 2017 г., продемонстрировав свои знания, тем самым вывели свою школу на то или иное место. В этом году лидером среди сумских общеобразовательных учебных заведений стала Классическая (Александровская) гимназия. Она же попала в первую двадцатку во всеукраинском рейтинге, заняв 19-е место. Кстати, в 200 лучших попали еще две школы из районов Сумской области. Это Орловский УВК в Ямпольском районе (95 место), Суходольский УВК Глуховского района (124 место).
Готовимся заново
В целом 2017 г. стал неким окончанием реформаторской, законодательной и, скажем так, организационной работы по ВНО. Мы выходим на накатанную прямую, и нововведений для последующих участников этого тестирования особенно не предвидится. Для будущих выпускников уже утвердили все моменты и тонкости, которые касаются их грядущих экзаменов. 8 сентября вступил в силу приказ Министерства образования и науки Украины, регулирующий проведение внешнего независимого оценивания 2018 г.
В соответствии с приказом каждый пользователь имеет право сдать тесты максимум из четырех учебных предметов. В общем, внешнее независимое оценивание пройдет по одиннадцати предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.
Выпускникам старшей школы общеобразовательных учебных заведений 2018 результаты внешнего независимого оценивания по трем учебным предметам будут зачтены как результаты государственной итоговой аттестации. Для этого обязательно нужно сдать украинский язык и литературу, математику или историю Украины (по выбору участника), а также еще один предмет из списка.
В 2018 г. для проведения внешнего независимого оценивания по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам будут использованы тесты двух уровней сложности: уровня В1 и уровня В2. Новацией этих тестов будет также часть «Понимание речи на слух», предусматривающая прослушивания звуковых фрагментов и выполнения задач к ним.
Выпускники, которые хотят причислить результат внешнего независимого оценивания по иностранному языку как оценку за государственную итоговую аттестацию и изучали этот язык на профильном уровне, должны составлять соответствующий предметный тест уровня В2.
Таблица: Рейтинг школ Сум
|
Название учебного заведения
|
По городу
|
По Украине
|
Рейтин-говый бал
|
Бал ЗНО
|
Учеников
/тестов
|
Сдал (%)
|Классическая (Александровская) гимназия
|1
|19
|155.8
|170.2
|119/415
|100
|частная гимназия «Просперітас»
|2
|214
|142.4
|166.8
|7/22
|100
|гимназия №1
|3
|292
|139.9
|156.3
|83/287
|98
|школа № 10 им. О. Бутка
|4
|346
|138.6
|155.9
|70/247
|99
|школа. № 9
|5
|402
|137.4
|155.2
|65/224
|99
|школа № 17
|6
|409
|137.2
|153.1
|84/294
|98
|Сумская областная гимназия-интернат для талантливых и творчески одаренных детей
|7
|421
|137
|153.7
|74/260
|99
|школа № 29
|8
|486
|135.6
|157.3
|20/77
|100
|школа № 1 им. В. Стрельченка
|9
|505
|135.3
|154.2
|47/173
|98
|школа № 15 им. Д. Турбина
|10
|575
|134.2
|153.3
|47/159
|99
|школа № 12 им. Б. Берестовського
|11
|635
|133
|152.3
|41/149
|97
|школа № 7 им. М. Савченка
|12
|889
|129.9
|146.4
|71/237
|96
|школа №23
|13
|1037
|128.1
|142.6
|84/306
|96
|школа № 6
|14
|1243
|126
|143.4
|48/181
|94
|Частное общеобразовательное учебное заведение «Свято-Миколаївська школа»
|15
|1270
|125.7
|147.8
|1/4
|100
|школа № 18
|16
|1477
|123.8
|139.5
|69/239
|94
|школа № 2 им. Д.
|17
|1529
|123.4
|139.6
|57/215
|95
|школа № 25
|18
|1571
|122.9
|140.6
|42/153
|93
|лицей-интернат «Кадетский корпус» им. И.Г. Харитоненко
|19
|2024
|119.4
|128.4
|148/506
|93
|школа № 27
|20
|2275
|117.6
|134.4
|46/158
|93
|школа № 22
|21
|2421
|116.7
|133.0
|50/174
|90
|школа № 4 им. Героя Украины А. Анищенко
|22
|3042
|112.9
|130.7
|25/89
|88
|школа № 21
|23
|3248
|111.6
|127.8
|43/149
|95
|школа № 24
|24
|3869
|107.8
|123.5
|40/146
|88
|школа № 20
|25
|3929
|107.4
|123.9
|30/109
|90
|школа № 13 им. А.С. Мачуленка
|26
|4181
|106
|123.4
|17/57
|89
|школа № 26
|27
|4225
|105.8
|122.6
|23/80
|90
|школа №3 им. генерал-лейтенанта А. Морозова
|28
|4879
|102.1
|118.8
|17/58
|88
|НВК № 16 им. Алексея Братушки
|29
|6294
|93.3
|108.4
|20/68
|84
|школа № 19 им. М.С. Нестеровського
|30
|6358
|92.9
|106.8
|36/126
|82
|школа № 5
|31
|6884
|89.4
|104.0
|18/61
|77
Источник: Рейтинг составлен образовательным порталом Освита.ua с использованием официального отчета по результатам ВНО 2017, обнародованного Украинским центром оценивания качества образования. Больше информации о рейтингах школ по отдельным дисциплинам можно найти на официальном сайте Центра.