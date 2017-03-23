Где в Сумах «конь не валялся»

«Ремонт дорог полностью закончить нельзя, его можно только прекратить» — считают сумчане

Снова вернуться к теме дорожного ремонта заставляют обращения читателей. Да, утвержден план ремонта дорог, мы даже опубликовали его в прошлом выпуске газеты. Более того, Сумской госовет добавил из городского бюджета 23 млн грн. на ремонт дорожного покрытия. Вроде бы забота налицо, но люди волнуются. Одна из причин — кроме основных дорог сущетвуют т. н. междворовые проезды. В Сети даже удалось найти намек на план их ремонта. Но при обращении к указанной ссылке получается странный ответ: «Информация недоступна». Допустим, план в стадии окончательной доработки, хотя пора уже приступать. Самая точная информация о дорогах собирается непосредственно на дорогах — правда, без указания перспектив. Весь многострадальный город мы охватить не можем, поэтому прошлись по пунктам, указанным в обращениях читателей.

Школа № 7. О ремонте дороги к этой школе обнадеживающе заявлял мэр Александр Лысенко еще в прошлом году. Подъехать сюда до сих пор проблематично. Правда, подъездные дороги к школе попали в план ремонта на текущий год, выделены средства, так что теоретически все возможно.

Начато что-то вроде ремонта на ул. Псельской. Как мы сообщали в прошлом номере газеты, работы будут производиться от начала улицы до пер. Дачного. Но фокус в том, что Псельская, чем далее, становится все более «непроезжей». Если двигаться по ней от того места, где заканчивается намеченныая зона ремонта, можно добраться — лучше пешком, потихоньку — до места, где Псельская сливается с ул. Лучанской (бывш. Свердлова). Посмотреть на обе улицы, расползающиеся в разные стороны — ну просто близнецы в смысле состояния покрытия. И в плане ремонтов, кстати, отсутствуют обе.

Еще один «битий шлях» нашего города — ул. Пушкина. Мы уже уделяли внимание этой т. н. дороге в № 41 за 2016 г. ( материал «Здесь мэр с линейкою гулял»). Да, там, где прогуливался мэр, около школы № 15, все благополучно. О состоянии улицы очень образно сказал местный житель: «Конь не валялся! Уже лет десять! Когда-то здесь маршрутка ездила. Теперь объезжает, потому что по Ильинской надежнее, там новое покрытие сделали. А здесь ездят только те, кому деваться некуда или кто не знает». Но по ул. Пушкина все же ездят. Объезжают ямы, уже воспетое нами ограждение, обозначающее какой-то колодец с украденной крышкой. В общем, со времени нашего визита в сентябре прошлого года ничего не изменилось, даже фотографии пршлогодние вполне сгодились бы для иллюстрации. Вселяет надежду только то, что улица внесена в план, утвержденный в марте текущего года в разделе «Середній ремонт». Не капитальный, значит, ямочный. Что же, ямы готовы. .

Последнй из примеров «дорожного позора» — дорога, проходящая во дворе дома № 18 по просп. Т. Шевченко. Оглушает контраст: с одной стороны — проспект с хорошей дорогой и тротуарами, выложенными плиткой, в другой — здание Хозяйственного суда, с по-хозяйски обустроенной подъездной дорогой и парковкой, а между этими облагороженными участками, в нескоьких метрах — разруха. Рядом с жилым домом и детским садом, между прочим. Ткнулась туда, то ли по ошибке, то ли в надежде развернуться, беленькая «Тойота» — и попятилась в ужасе. А водитель, опустив стекло, выпалил блиц-интервью: «Только не фотографируй номер машины — я скажу. Дорога — не своя квартира, она общественного пользования. Поэтому ремонт на дорогах закончить невозможно — его можно только временно или навсегда прекратить».

Врез

Все планы ремонта междворовых дорог сумчане достойны знать. Реализацию всех планов имеют право видеть

Фото автора

Стабильность.»Икебана» на ул. Пушкина, «танкодром» около детсада и жилого дома на просп. Т. Шевченко — все как год, два, десять лет тому назад

Алексей Сикорский, «Панорама» №16