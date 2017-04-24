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Где работать в Украине, чтобы зарабатывать

Сегодня, 09:10 Категория: Новость Рубрики: Личность, Общество Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Где работать в Украине, чтобы зарабатывать

Наибольшее количество вакансий сегодня в нашей стране среди рабочих специальностей, но заработать в этой области сложно.

Легче всего в найти работу оператору на автозаправочную станцию, правда, и средняя зарплата здесь всего лишь на уровне 3887 гривен, пишет Сегодня. Больше всего вакансий именно на эту специальность на популярном украинском портале поиска работы Work.ua. За два года их количество выросло на 192%. Больше, чем на 100%, выросло число вакансий для грузчиков, ассистентов стоматологов, разнорабочих, упаковщиков, водителей грузовика и горничных.
Количество вакансий показывает, как идут дела у работодателей, поясняет директор по развитию портала Сергей Марченко. Если бизнес развивается – они нанимают людей, а если бизнес сворачивается, количество вакансий сокращается. Судя по статистике, дела у украинских работодателей стали налаживаться. Только за первые пол года количество вакансий выросло на 29,3% больше, чем в прошлом году», – отмечает эксперт.
Традиционно спросом пользуются рабочие специальности. А вот финансовые и юридические специальности до сих пор остаются самыми невостребованными.

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