Где на Сумщине можно получить справки о наличии или отсутствии судимости (адреса)

С сегодняшнего дня, в соответствии с требованиями МВД Украины, справки об отсутствии или наличии судимости будут выдаваться гражданам не в Главном управлении полиции области, а в территориальных сервисных центрах МВД Украины, расположенных в шести крупнейших городах области.
Для получения соответствующих справок на наличие или отсутствие судимости жителям Сумщины необходимо обращаться в территориальные сервисных центров МВД Украины (ТСЦ) по адресам:
|Адрес
|Распорядок работы
|Телефон/Факс
|40009, г. Сумы,улица Белопольское шоссе, 18/1
|вт-пт: 9:00-18:00сб: 9:00-16:45
вс, пн — выходной
|Телефон для справок(0542) 66-88-04
Факс
|41400, г. Глухов,ул. Индустриальная, 19-а
|вт-пт: 9:00-18:00сб: 9:00-16:45
|Телефон для справок(05444) 2-24-70
Факс
|41600, г. Конотоп,ул. Вировская, 19а
|вт-пт: 9:00-18:00сб: 9:00-16:45
|Телефон для справок(05447) 2-63-36
Факс
|42700, г. Ахтырка,ул. Киевская, 164В
|вт-пт: 9:00-18:00сб: 9:00-16:45
вс, пн — выходной
|Телефон для справок(05446) 3-10-71
Факс
|42004, г. Ромны,ул. Полтавська, 4а
|вт-пт: 9:00-18:00сб: 9:00-16:45
вс, пн — выходной
|Телефон для справок(05448) 7-77-72
Факс
|41100, г. Шостка,ул. Баумана, 7
|вт-пт: 9:00-18:00сб: 9:00-16:45
|Телефон для справок(05449) 6-15-72
Факс
Граждане, подавшие запросы до 31.01.2017, могут получить справки по адресу: вул.Герасима Кондратьева, 23, г.Сумы, в приемные дни: вторник, среда, пятница с 10-00 до 12-00, тел.66 -71-40, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области