Где на Сумщине можно получить справки о наличии или отсутствии судимости (адреса)

С сегодняшнего дня, в соответствии с требованиями МВД Украины, справки об отсутствии или наличии судимости будут выдаваться гражданам не в Главном управлении полиции области, а в территориальных сервисных центрах МВД Украины, расположенных в шести крупнейших городах области.

Для получения соответствующих справок на наличие или отсутствие судимости жителям Сумщины необходимо обращаться в территориальные сервисных центров МВД Украины (ТСЦ) по адресам:

Граждане, подавшие запросы до 31.01.2017, могут получить справки по адресу: вул.Герасима Кондратьева, 23, г.Сумы, в приемные дни: вторник, среда, пятница с 10-00 до 12-00, тел.66 -71-40, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области