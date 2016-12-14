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01.02 Среда

Где на Сумщине можно получить справки о наличии или отсутствии судимости (адреса)

Сегодня, 19:14 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
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Где на Сумщине можно получить справки о наличии или отсутствии судимости (адреса)

С сегодняшнего дня, в соответствии с требованиями МВД Украины, справки об отсутствии или наличии судимости будут выдаваться гражданам не в Главном управлении полиции области, а в территориальных сервисных центрах МВД Украины, расположенных в шести крупнейших городах области.
Для получения соответствующих справок на наличие или отсутствие судимости жителям Сумщины необходимо обращаться в территориальные сервисных центров МВД Украины (ТСЦ) по адресам:

Адрес Распорядок работы Телефон/Факс
40009, г. Сумы,улица Белопольское шоссе, 18/1 вт-пт: 9:00-18:00сб: 9:00-16:45

вс, пн — выходной

без перерыва

 Телефон для справок(0542) 66-88-04

Факс

(0542) 66-88-29
41400, г. Глухов,ул. Индустриальная, 19-а вт-пт: 9:00-18:00сб: 9:00-16:45

вс, пн: выходной

 Телефон для справок(05444) 2-24-70

Факс

(05444) 2-53-42
41600, г. Конотоп,ул. Вировская, 19а вт-пт: 9:00-18:00сб: 9:00-16:45

вс, пн: выходной

 Телефон для справок(05447) 2-63-36

Факс

(05447) 2-63-36
42700, г. Ахтырка,ул. Киевская, 164В вт-пт: 9:00-18:00сб: 9:00-16:45

вс, пн — выходной

без перерыва

 Телефон для справок(05446) 3-10-71

Факс

(05446) 3-10-71
42004, г. Ромны,ул. Полтавська, 4а вт-пт: 9:00-18:00сб: 9:00-16:45

вс, пн — выходной

без перерыва

 Телефон для справок(05448) 7-77-72

Факс

(05448) 7-77-71
41100, г. Шостка,ул. Баумана, 7 вт-пт: 9:00-18:00сб: 9:00-16:45

вс, пн: выходной

 Телефон для справок(05449) 6-15-72

Факс

(05449) 4-75-57

Граждане, подавшие запросы до 31.01.2017, могут получить справки по адресу: вул.Герасима Кондратьева, 23, г.Сумы, в приемные дни: вторник, среда, пятница с 10-00 до 12-00, тел.66 -71-40, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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