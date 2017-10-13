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Где на Сумщине чаще всего случаются ДТП

Сегодня, 14:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Где на Сумщине чаще всего случаются ДТП

На автодорогах области зафиксировано 1 место концентрации ДТП и 10 аварийно-опасных участков. Эти участки обозначены предупредительными дорожными знаками, на них участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными и осторожными, — предупреждает пресс-служба САД в Сумской области.
На дорогах общего пользования в Сумской области зарегистрировано 1 место концентрации ДТП на автодороге М-02 Копти-Глухов-Бачевск на участке км 167 + 600 м- 168 + 100.
Установлено 10 аварийно-опасных участков:
Автодорога Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка
* Км 293- 295 (с.Штепивка)
* Км 340 + 800 — км 341 + 800 (с. Стецьковка)
* Км 353 + 750 — км 354 + 350 (с. Иволжино)

Автодорога Н-12 Сумы- Полтава
* Км 11 + 300 — км 12 + 100 (выезд из. Сумы)
* Км 14 +500 — км 15 + 300 (с.Верхняя Сыворотка)
* Км 55 + 700 — км 56 + 600 (въезд в г.. Тростянец)
Автодорога Р-45 Сумы-Краснополье-Богодухов
- км 31 + 400 — км 31 + 900 (с. Самотоевка)
Автодорога Р-60 Кролевец-Конотоп-Ромны-Пирятин
* Км7 + 400 — км 8 +200 (с.Жабкино)
* Км 113 + 250 — км 114 + 100 (с. Борозенка)
Автодорога Р-61 Батурин-Конотоп-Сумы
* Км 96 + 150 — км 96 + 500 (с. Терни)

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