Где на Сумщине чаще всего случаются ДТП

На автодорогах области зафиксировано 1 место концентрации ДТП и 10 аварийно-опасных участков. Эти участки обозначены предупредительными дорожными знаками, на них участникам дорожного движения следует быть особенно внимательными и осторожными, — предупреждает пресс-служба САД в Сумской области.

На дорогах общего пользования в Сумской области зарегистрировано 1 место концентрации ДТП на автодороге М-02 Копти-Глухов-Бачевск на участке км 167 + 600 м- 168 + 100.

Установлено 10 аварийно-опасных участков:

Автодорога Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка

* Км 293- 295 (с.Штепивка)

* Км 340 + 800 — км 341 + 800 (с. Стецьковка)

* Км 353 + 750 — км 354 + 350 (с. Иволжино)

Автодорога Н-12 Сумы- Полтава

* Км 11 + 300 — км 12 + 100 (выезд из. Сумы)

* Км 14 +500 — км 15 + 300 (с.Верхняя Сыворотка)

* Км 55 + 700 — км 56 + 600 (въезд в г.. Тростянец)

Автодорога Р-45 Сумы-Краснополье-Богодухов

- км 31 + 400 — км 31 + 900 (с. Самотоевка)

Автодорога Р-60 Кролевец-Конотоп-Ромны-Пирятин

* Км7 + 400 — км 8 +200 (с.Жабкино)

* Км 113 + 250 — км 114 + 100 (с. Борозенка)

Автодорога Р-61 Батурин-Конотоп-Сумы

* Км 96 + 150 — км 96 + 500 (с. Терни)