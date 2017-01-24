Где на Сумщине больше всего пользуются субсидиями?

в 2016 году за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 344,5 тыс. домохозяйств, что на 2,5% больше, чем в январе–декабре 2015г.с По информации Главного управления статистики в Сумской области, удельный вес обращений домохозяйств, проживающих в городских поселениях, составила 68,1%. С начала года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно — коммунальных услуг назначены 346,4 тыс. домохозяйств (в городских поселениях – 96,2 тыс.), что на 13,7% больше, чем в соответствующем периоде 2015г. В декабре 2016 г. 300,9 тыс. домохозяйств (67,1% от общего количества домохозяйств области) получили субсидии, что на 17,7% превышает показатель декабря 2015г. Среди них преобладают домохозяйства из одного человека – 36,7%. Общая сумма назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе–декабре 2016 г. составляла 238410,9 тыс.грн (в январе–декабре 2015г. – 128721,1 тыс.грн), из нее в городских поселениях в два раза больше чем в сельской местности.

Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство в декабре 2016 г. составил 1415,6 грн, что на 40,1% больше по сравнению с декабрем 2015г. Больше всего субсидий получили г.Сумы, Шостка, Конотоп, а также Сумской и Белопольский районы. Наибольший размер компенсаций наблюдался в Ахтырском, Недригайловском и Роменском районах.

