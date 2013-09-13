Где купить мебель в Сумах

Мебель занимает существенное место в жизни человека — как в быту, так и в его работе и бизнесе. При помощи мебели человек осознанно и неосознанно моделирует свое жилое и рабочее пространство. Мебель решает не только насущные прикладные проблемы человека (от хранения вещей, домашней утвари, одежды и офисных принадлежностей до украшения жилища), но и отражает характер ее владельца. «Покажи мне свою мебель, и я скажу кто ты», — так можно было бы перефразировать известную пословицу.

Рынок мебели имеет свои законы развития, как любой другой сегмент рынка. Мы обратились к руководителям трех мебельных фирм: директору ТМ «Варя» Дмитрию Александровичу Катышеву, директору мебельного салона «Империя Мебели» Сергею Владимировичу Осиковому и директору мебельного магазина «Детские комнаты»Оксане Ивановне Пилипенко — с просьбой прокомментировать ситуацию на рынке мебели города Сумы.

- Мебель каких производителей пользуется наибольшим спросом в Сумах и почему?

Д.А. Катышев: По нашему мнению, в Сумах большим спросом пользуется корпусная мебель из МДФ и ДСП. Это корпусная мебель дешевого сегмента производства, представлена днепропетровскими, луганскими фабриками или, например, Шосткинской фабрикой «Катунь».

Такую мебель покупают чаще всего потому, что в Сумах нет представителей производства натуральной мебели, нет крупных фабрик, и люди просто не привыкли к мебели из дерева по индивидуальным заказам. Натуральная мебель в Сумах представлена в салоне «Милан» или «Merx», но это импортная дорогостоящая мебель, которая не каждому по карману. Деревянная мебель на заказ в Сумах предлагается только маленькими частными фирмами, широкого производства не хватает.

С.В. Осиковый: Мы представляем на сумском рынке мебели ведущих производителей Украины и Европы: Экми, Интерстиль, Bellus, CAVIO, Woodways, Kler, Меркс. Продукция этих фабрик имеет стабильный спрос у тех людей, которые ценят качество, дизайн и престиж.

О.И. Пилипенко: Мебель зарубежных производителей, для которых качество и безопасность продукции превыше всего, пользуется наибольшим спросом в Сумах. В частности, что касается детской мебели, то таких известных мебельных брендовых фабрик, как «Чилек», «Меблик», зарекомендовавших себя лишь с наилучшей стороны. Данные фабрики создают мебель и аксессуары исключительно для детей и подростков, стараясь учитывать их интересы в зависимости от возраста. Товары названных производителей имеют сертификаты качества и безопасности. Все коллекции мебели представляют собой модули, которые можно объединять в любых комбинациях на выбор. Модульная система позволяет создавать разнообразные интерьеры, руководствуясь индивидуальными предпочтениями и потребностями.

- Какая мебель: корпусная, мягкая, кухни, детские или офисная — лучше продается в Сумах?

Д.А. Катышев: Лучше всего в Сумах, по нашему мнению, продается готовая корпусная мебель (гостиные, прихожие) и на заказ кухни и шкафы-купе из МДФ.

С.В. Осиковый: Первым делом люди покупают кухню, диван, спальню. И это не сумские, а общие тенденции для мебельного рынка.

О.И. Пилипенко: Практически все перечисленные выше виды мебели продаются в Сумах, но кухни и детские пользуются наибольшим спросом в последнее время. Относительно детских – это понимание, что в жизни детей и молодежи одно из важных мест занимает их комната.

- Где чаще сумчане покупают мебель — в специализированных магазинах или в фирмах, изготавливающих мебель на заказ?

Д.А. Катышев: Спальни, прихожие, гостиные, компьютерные столы, стулья и столы в столовую покупают в специализированных магазинах, а кухни и шкафы-купе на заказ — в небольших фирмах.

С.В. Осиковый: Наши покупатели приобретают в основном готовую мебель фабричного производства. При при этом возможно изготовление мебели на этих же фабриках по индивидуальному заказу.

О.И. Пилипенко: В данный момент люди акцентируют свое внимания не только на ценовой политике на рынке мебели, но и уделяют особое внимание ее качеству, надежности, безопасности и практичности. В связи с этим многие обращаются в специализированные магазины, где можно приобрести товары, отвечающие высочайшим евростандартам безопасности благодаря использованию новейших технологий и первоклассных материалов.

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития рынка мебели в Сумах?

Д.А. Катышев: Перспективы развития рынка мебели из натурального материала (дерево, лоза) по индивидуальному заказу в Сумской области есть, только придется поменять привычки покупателя, который привык пользоваться магазинами готовых изделий.

С.В. Осиковый: Рынок мебели в Сумах будет зависеть от общей экономической ситуации в стране и в нашем регионе в частности.

О.И. Пилипенко: Перспективами развития рынка мебели в Сумах, на наш взгляд, является успешное продвижение функциональной, высококачественной, индивидуальной и прочной мебели и аксессуаров с ярким стильным дизайном по доступной цене. Мы хотим, чтобы в каждом сумском доме, как в миллионах домов по всему миру, тоже появилась мебель, приносящая радость и счастье детям и взрослым.

Отдельным важным сегментом рынка мебели в г. Сумя является рынок офисной мебели. Об особенностях его развития нам рассказалдиректор компании «МоСт» Андрей Вильмарксович Стеценко.

- Какова ситуация на рынке офисной мебели в Сумах?

- В настоящее время наблюдается жесткая конкуренция между производителями офисной мебели во всех сегментах. Украинские производители практически полностью вытеснили импортную продукцию в нижнем и среднем ценовых сегментах и прочно занимают лидирующие позиции. В верхнем ценовом сегменте по-прежнему господствуют производители офисной мебели из Италии, Германии, Литвы, Малайзии.

- Офисная мебель каких производителей пользуется наибольшим спросом в Сумах и почему?

- Наибольшим спросом пользуются недорогие кабинеты руководителя (до 5,0 тыс. грн.) и кабинеты «премиум-класса» (от 40,0 тыс. грн.). Аналогичная ситуация наблюдается и с мебелью для персонала, креслами, диванами. Офисная мебель среднего ценового сегмента практически «выпала» из продажи.

- Где чаще сумчане покупают офисную мебель — в специализированных магазинах или в фирмах, изготавливающих мебель на заказ?

- За долгие годы сотрудничества наши клиенты оценили преимущества работы с компанией «МоСт» и предпочитают покупать качественную мебель известных, проверенных временем торговых марок, которые представлены в нашем салоне.

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития рынка мебели в Сумах?

- Рынок офисной мебели переживает сейчас не лучшие времена, но это только «подстегивает» нас двигаться вперед и совершенствовать свою работу: улучшать сервис, обновлять ассортимент, расширять предложение.

Партнеры проекта:

ТМ «Варя»

г. Сумы, ул. Кооперативная 19, оф. 301;

тел. (050) 307-38-82

www.vary.com.ua

ООО «МоСт»

г. Сумы, Покровская площадь, 5

(0542) 619-519, факс (0542) 619-520

www.most.sumy.ua

Магазин «Империя мебели»

г. Сумы, ул. Горького, 25

(0542) 66-05-03

www.imperia-mebeli.sumy.ua

«Детские комнаты», мебельный магазин

г. Сумы, ул. Леваневского, 16

(0542) 255-258, (050) 771-11-26

mtm51.sumy.ua

СИВ, сеть мебельных магазинов:

siv-mebel.sumy.ua

● Салон «Мебельные технологии»

г.Сумы, пр-т М. Лушпы, 31;

(0542) 78-07-55

● Салон «Кухни Шкафы-купе»

г.Сумы, ул. Засумская,1, (3-й этаж)

(0542) 79-57-79

Укризрамебель, мебельная фабрика (ФЛП Грекова)

г. Сумы, пр.Лушпы, 41, ТЦ «Атриум», 2-й этаж

(099) 309-41-77

www.ukrizra.com

Радуга, мебельный магазин

г. Сумы, ул. Черкасская, 5

(0542) 78-21-47 (Производство); 78-78-75 (Выставка); 61-08-00 (Выставка); 77-01-40 (Выставка)

www.raduga.sumy.ua

Салон мебели, мебель на заказ

г.Сумы, ул. Д. Коротченко 19/2

т./факс: (0542) 605-670, (050) 939-60-61, (050) 630-11-68, (050) 841-20-64

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Источник: Мебель в г. Сумы — 2013