Где быть учителем хорошо

Украинские учителя довольно часто жалуются на отсутствие финансирования, перегруженность уроками, а главное — бумажной волокитой. Если сравнивать образование в разных странах мира, то, скажем, украинским педагогам есть чему завидовать, но также есть и страны, где труд учителя не менее сложный и менее оплачиваемый. Страна стране — рознь, так и учителя в разных странах чувствуют себя по-разному. Уважение этого труда в разных странах мира тоже не одинаково. К примеру, педагогам Китая приходится работать дольше своих коллег в других регионах, но их уважают больше всех. В Израиле же, наоборот, к педагогам относятся с пренебрежением, в США учителей страхуют на миллион, чтобы защитить от многочисленных судебных исков.

Пристальное внимание

Масштабное изучение особенностей работы учителя проводилось три года назад. С тех пор в таком объем данные не обновлялись, но и за это время ситуация в образовательном процессе 30-ти стран мира не менялась настолько уж кардинальным образом.

Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) провела широкомасштабное изучение особенностей учительского труда в странах, являющихся членами ОЭСР, которое получило название «Международное исследование систем преподавания и обучения (Teaching and Learning International Survey, TALIS)».

Наилучшее соотношение цены и качества предоставляет система образования Финляндии, в которой благодаря отличной работе учителей ученики получают высокие баллы в мониторинговых исследованиях «Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся» (Programme for International Student Assessment, PISA). Данные тестовые исследования оценивают грамотность школьников в разных странах мира и их умение применять знания на практике. И это при том, что в Финляндии учителя получают довольно невысокие зарплаты, а обучают относительно большие классы. Финские школьники считаются самыми начитанными, самыми умными, в то же время меньше всех проводят времени за уроками. «Я уверена, что работа учителя — это очень хорошая работа, поскольку каждый день ты работаешь с людьми, мне особенно приятно работать с молодежью. Я чувствую, что я делаю очень важную работу, поскольку работаю с детьми. И мне нравится, когда я делаю это хорошо. Каждый день учителя — это постоянная работа. Очень часто все выходные приходится проводить за работой. И это не проверка тетрадей, а подготовка новых интересных заданий, интегрированных с другими предметами», — комментирует выбор своей профессии финский географ Кайса Павоола, которая проводила урок географии для сумских гимназистов «Просперитас».

С точки зрения эффективности, после Финляндии, занявшей первое место, далее расположились Корея, Чехия и Венгрия. Системы образования Бразилии и Индонезии, согласно исследованию, продемонстрировали наименьшие показатели соотношения цены и качества.

Денежный вопрос

Среди 30-ти стран-членов ОЭСР самый высокий годовой оклад получают учителя в Швейцарии. В среднем он составляет 68 тыс. дол. Это выше, чем средняя зарплата по стране, которая составляет около 50 тыс. долл. Вслед за Швейцарией странами с высокой зарплатой учителей являются Нидерланды, Германия и Бельгия. По сравнению с лидирующими странами учителя Великобритании зарабатывают меньше среднего годового дохода по стране, равного примерно 44 тыс. долл., получая при этом чуть более 40 тыс. долл. и занимая, таким образом, 13-е место в 30-ке. Но тем не менее британские учителя получают все же больше, чем в других европейских странах. Например, во Франции средняя зарплата учителя составляет 33 тыс. долл., а в Греции учителя зарабатывают в среднем 25 тыс. долл.

Количество и качество

По данным исследования, в Бразилии в среднем приходится 32 ученика на одного учителя, в то время как в Португалии – всего семь. Норвегия и Греция также имеют относительно небольшие классы. В свою очередь, Великобритания находится в списке стран, имеющих наибольшее количество учащихся на одного педагога, и занимает по этому показателю 14-е место.

Еще одни мировые исследования показали, что наибольшим уважением в мире пользуются учителя в Китае. Великобритания и США оказались в середине рейтинга, опустившись ниже Южной Кореи и Греции, где учителя были оценены более высоко. Самую низкую позицию среди 21-й страны ОЭСР, участвовавшей в опросе, занял Израиль, где учителя наименее уважаемы, исходя из данных статистики. В рамках этого исследования опрашивали тысячу человек в каждой из стран-участниц, которым задавали следующие вопросы: по их мнению, получают ли учителя справедливую зарплату и стали бы они поощрять своих детей, чтобы те в будущем работали учителями?

Пессимистично были восприняты полученные данные о степени уважения учителей в Европе, которые резко контрастировали с таковыми по Азии. Так, в Китае 75 % тех, кто участвовал в опросе, сказали, что учителя в их стране пользуются уважением у учеников.

Особенности национальной учебы

Исследование TALIS (Teaching and Learning International Survey) показало, что в Великобритании учителя во время учебного года работают в среднем 46 часов в неделю, что на восемь часов больше, чем соответствующие международные 38 часов. К тому же британские учителя меньше времени проводят в классе, а большую его часть посвящают другим задачам. Финские же учителя, как правило, имеют 32-часовую рабочую неделю, а учителя в Италии в течение недели работают только 29 часов.

Лидером по количеству женщин среди учителей является Латвия – 88,7 %, за ней следуют Эстония – 84,5 %, Словакия – 81,8 %, Болгария – 81,2 %, Италия – 78,5 %, Чехия – 76,5 %, Израиль – 76,3 %, Польша – 74,9 % и др. Меньше всего женщин среди учителей в таких странах, как Нидерланды, – 54,6 %, Мексика, – 53,8 % и Япония, – 39 %.

Средний возраст учителей варьирует следующим образом: максимум отмечается в Италии (48,9 года), Эстонии (47,9 года), Болгарии (47,4 года), а учителя более молодого возраста преподают в школах Малайзии (38,9 года), Абу-Даби (ОАЭ) (38,7 года) и Сингапура (36 лет).

Учителя с высшим образованием преобладают в таких странах, как Австралия (99,9 %), Польша (99,9 %), Корея (99,8 %). Замыкают позиции в рейтинге Хорватия (82,3 %), Чили (81,6 %) и Италия (80,5 %).

Хороший педагогический стаж имеют учителя в Латвии (22 года), Эстонии (21,6 года), Болгарии (21,5 года), Италии (19,8 года), Португалии (19,4 года) и Испании (18,3 года). Чуть менее опытными оказались учителя из Абу-Даби (ОАЭ) (12,8 года), Англии (12,4 года) и Сингапура (9,7 года).

Непосредственно на преподавание в течение недели у учителей уходит больше времени в Чили (26,7 часа), Бразилии (25,4 часа), Мексике (22,7 часа), Финляндии (20,6 часа), Англии (19,6 часа), Франции (18,6 часа), и меньше всего в Нидерландах (16,9 часа), Румынии (16,2 часа) и Норвегии (15 часов). TALIS проанализировали и другие занятия учителей в рабочее время, как то: планирование, командная и административная работа, консультирование учеников, общение с родителями и опекунами, участие во внешкольных мероприятиях и др.

Фото1: Гендерное неравноправие. Международные данные утверждают, что 68 % учителей – это женщины

Фото2: Средняя рабочая неделя учителя составляет 38 часов. В Японии, где учителя работают дольше, показатель составляет 54 часа

Фото3: Самые опытные педагоги в Италии, где средний возраст учителя 49 лет, а самые молодые в Сингапуре — 36 лет

«Панорама» №41