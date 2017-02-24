Газу — труба!

Введение «абонплаты за обслуживание» принесет примерно 7,7 млрд грн. в год дополнительной прибыли облгазам, которые контолирует Фирташ, или Почему введенная с 1 апреля система оплаты не выгодна ни государству, ни потребителям

С апреля все потребители в Украине будут платить фиксированную плату за содержание газовых сетей. Для квартир без счетчиков цена газа вырастет примерно в 2-5 раз, некоторые эксперты считают, что и больше.

Сейчас потребители платят за газ либо по норме, либо – по показателям счетчика. Теперь изменена методика расчета. Вводится абонплата за возможность пользоваться энергоносителем, даже если мы его не расходуем. Т.е. даже если вы не пользуетесь газом, но к вашему дому проведены газовые трубы, вы будете платить. Будете платить вы и в том случае, если уехали на месяц-два. Просто потому, что – труба.

Конечно, такая постановка вопроса НКРЭ вызвала шквал возмущений у потребителей. Люди не понимают, какие цифры им выставят в новых платежках уже в этом месяце. И горько шутят, что скоро им будут выставлять счет за подключение к электросети, водоводу или за то, что они входят в подъезд. Хотя по поводу электросетей – это совсем не шутки, если принимать всерьез прогнозы правительства. Особенно негодуют те, кто за свои деньги прокладывал газопровод, вкладывал деньги в его содержание и ремонт.

Горсовет не дремлет

В понедельник 3 апреля Сумской горсовет экстренно воспользовался возможностью собраться на внеочередную сессию и принять обращение к правительству. Депутаты считают решение об абонплате за газ «началом экономической войны против украинцев». «НКРЭКУ должна учитывать позицию потребителей энергоресурсов. В данном решении она не учтена. В ситуации, когда 40% потребителей не имеют счетчиков, говорить об абонплате – бессмыслица или мошенническая схема для очередного отмывания денег», — считает советник мэра Александр БОЙКО.

Разделили или увеличили?

Главный вопрос: люди будут платить больше или же платежи просто разделят?

С 1 мая 2016 г. до 1 апреля 2017 г. население платило 6879 грн. за 1 тыс. куб. газа. 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, и с 1 апреля тариф будет состоять из двух компонентов: цена газа как товара (около 6 грн. за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки — так называемая «абонплата».

Последняя будет рассчитываться исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя. Принятые изменения объяснили намерениями запустить конкурентный рынок газа. Как говорят в НКРЭКУ, со временем украинцы смогут сами выбирать поставщиков газа. Регулятор считает, что нововведение снизит среднегодовую платежку за газ на 4%. Новый тариф предусматривает оплату услуг компаний, которые обеспечивают обслуживание газовых сетей, равными частями в течение года. Это должно обеспечить равномерное финансирование работ, ведь потребляется газ неравномерно — зимой намного больше, чем в летние месяцы, а сети нужно обслуживать весь год.

Эксперты же утверждают, что почти половине населения в стране придется платить за газ больше. В первую очередь это касается тех, кто проживает в квартирах без счетчиков и использует газ для приготовления пищи. Для этой категории абонплата будет от 1,5 до 9 раз превышать стоимость потребленного газа. Те же, кто используют газ для отопления частного дома, наоборот, получат даже меньшие цифры в платежке, чем прежде. Для частного домовладения со счетчиком, например, в Сумской области: раньше потребленные 300 куб газа платили 2065 грн. Теперь 300Х 6= 1800 + 100 = 1900 грн.

Все на счетчик

Эксперты общественной организации «Общественный аудит» вообще считают, что потребителю придется платить за распределение газа так, будто газ сжигается 24 часа в сутки в максимально возможном объеме. Размер оплаты зависит от наличия и мощности газового счетчика: чем мощнее счетчик, тем больше будет платежка. Например, при пользовании счетчиком G1,6, который используется для квартир с газовыми плитами, несмотря на незначительный объем потребления газа в плите (4-6 кубов в месяц), абонплата будет считаться, исходя из максимальной месячной пропускной мощности – 1830 куб (максимальная мощность счетчика G1,6 – 2,5 куба в час Х 24 часа Х 30,5 дня (365/12)).

Если кому-то на газовую плиту установили счетчик G2,5, максимальная мощность которого 4 куба в час, абонплата будет считаться, исходя из максимальной месячной пропускной мощности в 2920 кубов.

Но в НКРЭКУ подчеркивают: абонплата – это не дополнительный платеж, а отделение стоимости газа как товара от стоимости распределения и снабжения. Последняя просто забрана из общей стоимости, следовательно, сам газ таким образом немного подешевеет.

Регион региону рознь

Тарифы на абонплату будут разные в разных регионах, в зависимости от объема расходов и количества потребителей. Чем больше потребителей, тем дешевле. Тарифы рассчитаны индивидуально для каждого газораспределительного предприятия с учетом уровня рентабельности (в среднем 3,1%). Как уже посчитали специалисты «Публичного аудита», самый низкий тариф установлен для ПАО «Тернопольгоргаз» – 0,01108 грн. за м3 в час (без НДС), наиболее высокий для ООО «Газпостачсервис» — 0,07782 грн за м3 в час (без НДС).

Также высокие тарифы абонплаты за газ «порадуют» жителей Закарпатской, Тернопольской областей и Тисменицкого района Ивано-Франковской области. А маленькие цифры абонплаты за сети увидят в Киеве и Днепре.

Как все запущено

Насчет скандального нововведения прозвучали достаточно противоречивые заявления. В эфире телеканала NewsOne вице-премьер-министр Владимир КИСТИОН заявил, что абонплата за газ будет фиксированной для 1 кубометра потребленного газа, т. е. будет зависеть от месячного объема потребления: «Будет учитываться протяженность сетей, местоположение, техническое состояние сетей и другие факторы. Если потребитель прокладывал трубы за свои средства, эта сеть, которую он построил, является его собственностью, расходы на ее эксплуатацию будут учтены в тарифах, действующих в данном регионе. В расчет будут включаться лишь сети, которые есть на балансе газоснабжающей компании». Надо заметить, что политика облгазов была такой, что, даже если сети строились за счет домовладельцев, они ставились на баланс облгаза.

«Если провести расчеты, мы получим 645 млн грн./мес. дополнительной прибыли для облгазов, за год это будет около 7,7 млрд грн. Это приблизительная оценка, которая показывает, сколько дополнительно будут зарабатывать облгазы и сколько дополнительно будет платить население», — считает директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» и эксперт по вопросам тарифной политики в секторе ЖКХ Александр СЕРГИЕНКО. По его словам, «абонплата» ударит по семьям, которые пользуются газовыми плитами и не имеют счетчиков. Таких семей в Украине насчитывается 5,9 млн. Те, кто имеет котлы и отапливается газом, выходят практически на ноль, для них не будет эффекта от разделения стоимости газа. «Вот они считают, что если у вас квартире нет счетчика, то у вас в квартире стоит виртуальный счетчик G2,5, который работает на максимальной мощности, и тогда получается, что вы потребляете не 4,4 куб. м/месяц на человека (что предусмотрено нормами по потреблению), а используете 4 куб. м каждый час», — отметил он. По словам Сергиенко, происходит существенный рост абонплаты для таких потребителей, который в итоге выливается в увеличение конечной цены на газ в 2,4 раза по сравнению с действующим значением.

В видеообращении премьер-министр Украины Владимир ГРОЙСМАН заявил, что направит НКРЭКУ официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ. Он пообещал разобраться с абонплатой за газ, провести тщательные расчеты и посмотреть, как это повлияет на оплату за газ для каждого украинского гражданина. «Только что я закончил совещание по этому поводу. Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах. Такое повышение цены на газ недопустимо», — отметил он.

Руководитель Нацкомиссии Дмитрий ВОВК уже отреагировал на требования премьера. Он заявил, что он против отмены абонплаты. По его версии, подорожание будет не втрое, а только вдвое. И его можно еще уменьшить.

«Решение о введении абонплаты за подключение к системе газоснабжения алогично, непрофессионально и непрозрачно. Я его просто не понимаю. И так в НКРЭКУ делается все. Логики там нет: эти тарифы ситуативные, рефлекторные и непрофессиональные. Они выхватывают какие-то европейские принципы, которые абсолютно нельзя применять в Украине», – заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» бывший министр энергетики Украины (1999-й и 2005–2006 гг) Иван ПЛАЧКОВ.

Он акцентировал внимание на том, что распределительные газовые сети являются собственностью государства. «У нас все распределительные газовые сети – государственные. Если облгаз частный, то ему принадлежат автомобили, здания, компьютеры, но сети остаются государственными. Однако за эти годы они делали ремонты и потихоньку «приватизировали» себе эти сети. А государство, в свою очередь, не знает, что это его собственность», – подчеркнул Плачков. По его мнению, введение абонплаты связано с попытками властей страны уменьшить дефицит государственного бюджета.

Украинский экономист Богдан КУШНИРУК считает, что дополнительную абонплату за газ отменить невозможно, а единственное, что можно сделать, – это обосновать размер абонплаты и урегулировать финансовые вопросы передачи газораспределительным компаниям тех сетей, которые являются построенными на средства местных общин. По его словам, отмена абонплаты на газ является «откровенным идиотизмом». Ее введение является составляющей полноценного внедрения Третьего энергетического пакета ЕС.

Врез

Из 4,47 млн потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи, счетчики установили только 1,19 млн потребителей. Эта группа потребляет лишь 6% от всего газа, расходуемого населением, но составляет 34% от общего количества бытовых потребителей

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В самом невыгодном положении оказались абоненты без счетчиков, которые платят за газ по нормам. Для них плата за транспортировку газа повысилась в среднем в 8 раз

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Абонплату за газ государство не будет субсидировать. Субсидия будет начисляться только на покупку газа как товара

Инна Стасова, «Панорама» №15