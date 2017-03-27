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Газовые баталии на Сумщине

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Газовые баталии на Сумщине

Что должен знать потребитель об установке домовых приборов учета газа
До 1 января 2018 года субъекты хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в частных домах и квартирах и использующих газ только для приготовления пищи. Это предусмотрено Законом Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».
Сначала в домах потребителей устанавливали индивидуальные счетчики, а теперь – в основном общедомовые. С чем многие не согласны. В такой ситуации газовики грозят либо отключением газа, либо переводом на граничные нормы потребления. Что, по словам начальника городского правового управления Олега ЧАЙЧЕНКО, незаконно.
«Отношения между потребителями и поставщиками осуществляются на основании договора. В договоре не определено, что потребитель должен обеспечивать установку или финансирование счетчиков. По закону это возложено на поставщика, в данном случае «Сумыгаз». Нарушения, если таковые имеются, должны фиксироваться актом о нарушении относительно конкретного потребителя. Только после этого возможно ставить вопрос либо об ограничении, либо о переводе на граничные нормы потребления, либо о прекращении поставок газа. Имеем уникальную ситуацию: применяется форма коллективной ответственности, составляется акт на весь дом. И на основании этого акта, подчеркиваю — незаконного, комиссия ПАО «Сумыгаз» принимает решения о переводе на граничные нормы потребления газа. Граничные нормы в 2,23 раза больше обычных», — заявил он.
Олег Чайченко отметил, что в письме территориального подразделения НКРЭКП от 10 февраля подтверждается наличие нарушений в части составления актов одновременно на всех потребителей, газовикам рекомендовано привести свои действия в соответствие с законодательством и устранить недостатки до 15 марта
На недавней пресс-конференции с представителями «Сумыгаза» юрист спросил, собираются ли они выполнять эти рекомендации, и в ответ услышал, что те не согласны с такой позицией.
Рекомендации есть
О нетипичном поведении сумских газовиков при установке счетчиков учета заявило и территориальное отделение АМКУ. Мол, в основном ставились счетчики только одного производителя — ООО «Самгаз» (Ровно). При этом в Украине насчитывается 35 бытовых приборов учета газа, которые разрешены к установке и эксплуатации.
В 2016 году в Сумской области услуги по установке бытовых счетчиков газа предоставлялись 23 субъектами хозяйствования, при этом разрешения на выполнение соответствующих работ имеют 59 субъектов хозяйствования. Их также попросили воздержаться от «антиконкурентных согласованных действий» и устанавливать счетчики в соответствии с требованиями проектной документации и Кодекса газораспределительных систем.
Что делать
На сайте мэрии в специальном разделе можно прочесть пошаговую инструкцию о том, что нужно делать и как себя вести в конфликтной ситуации (Информационный портал Сумского горсовета, раздел «Город»/Горожанину/Информационные материалы/Информационные материалы по вопросам ЖКХ (прямая ссылка https://smr.gov.ua/uk/misto/2016-03-14-08-10-17/informatsijni-materiali/inform-mat-jkg.html))
Знающие люди советуют проверять документы и полномочия пришедших газовиков, все фиксировать на камеру и акты оформлять по форме.
«После получения квитанции, где указаны увеличенные нормы потребления, рекомендую обратиться в «Сумыгазсбыт» с заявлением о том, что вы такое количество газа не потребляли, и требовать проведения перерасчета. «Сумыгазсбыт» сообщит, что это не его компетенция, и перенаправит письмо на «Сумыгаз», но это будет документ, свидетельствующий о том, что потребитель не согласен с такими начислениями, и в дальнейшем он можем быть использован в суде», — считает член комиссии по вопросам ЖКХ Алексей ПАРХОМЧУК. Он заявил, что общественная организация, которую он представляет, помогает людям отстаивать свои права (тел. (095)0026190).

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1.«Летом получили документы, согласно которым в 469 домах должны были установить счетчики. По состоянию на январь на граничные нормы потребления перевели 38 домов в Сумах из 41 по области (два — в Шостке), один согласился на установку счетчика. Не исключаю, что это может привести к социальному противостоянию», — Олег Чайченко.

Врез
В Сумской области по программе должен быть установлен 641 общедомовой счетчик

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Продумано до мелочей. Рекомендации на сайте, иски – в суде. Представители городской власти декларируют поддержку потребителей при конфликте с монополистом
Инна Стасова, «Панорама» №13

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