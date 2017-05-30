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Газовое дело в Сумах

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы
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Газовое дело в Сумах

Суд первой инстанции решил, что людей незаконно переводят на повышенные нормы потребления
Исполком в лице отдела торговли, быта и защиты прав потребителей подали иски к ПАО «Сумыгаз» и «Сумыгазсбыт» о признании права потребителей на потребления газа по действующим нормам и проведении перерасчета для тех, кого перевели на граничные нормы потребления. По одному из исков решение судом первой инстанции уже принято.
18 апреля Заречный районный суд рассмотрел иск исполкома в интересах пяти сумчан к ПАО «Сумыгаз» и удовлетворил его частично. В этом деле интересы граждан представлял сотрудник правового управления Игорь КАЛЬЧЕНКО. Суд обязал газовиков сделать перерасчет объемов потребления жителям пяти квартир дома по ул.Котляревского, 2/8 за ноябрь 2016 г.–март 2017. К ним должна быть применена норма потребления 4,4 кубометра на одного человека, а не граничные объемы потребления (9,8 кубометра на одного человека). Решение в силу еще не вступило. «Сумыгаз» и «Сумыгазсбыт» подали аппеляционные жалобы на это решение. В горисполкоме ждут даты назначения рассмотрения дела в Апелляционном суде. Тогда и будет понятно, когда решение вступит в силу.
«Подали иски в интересах граждан по четырем домам. Это первое решение, которым отменили граничный объем потребления и обязали «Сумыгаз» сделать перерасчет на обычные нормы потребления. На очереди еще три дела – по Зеленко, 14 (назначено на 25 мая); Металлургов, 3 (на 13 июня) и Металлургов, 9 (рассмотрение назначено на 22 мая в Ковпаковском суде). Сейчас есть обращения от 13 домов, всего в Сумах на граничные нормы перевели 90 домов», — сообщил начальник правового управления Олег ЧАЙЧЕНКО.
Юристы считают, что суд сделал интересные и правильные выводы. Суд не получил доказательств того, что именно потребители, в чьих интересах подан иск, препятствовали газовикам в доступе к дому, не обращались они и с заявлениями об отказе от установки приборов учета. Из материалов дела следует, что они обращались с заявлениями по поводу установки индивидуальных счетчиков и им был отказано. Суд принял во внимание и тот факт, что акты о нарушениях не составлены на какого-то конкретного потребителя, а на объект. «Акт не несет данных о нарушениях конкретного лица, поэтому суд считает неправомерным принятие на его основе решения об ответственности конкретного лица», — сказано в решении.

Врез
Исполком заплатил за один иск 4800 грн.

Фото автора
Лед тронулся. В марте в Сумах прошел пикет, на котором собирали подписи за прекращение применения граничных норм потребления газа для потребителей

Инна Стасова, «Панорама» №21

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