Газ на Сумщине: доля субсидий в оплате превысила 90%

В отопительном периоде 2016-2017 в Сумской области почти 280 тыс клиентов «Сумыгаз Сбыт» получили субсидии на оплату за услуги газоснабжения. Общая сумма оформленных субсидий составила 2,4 млрд грн.

Доля субсидий при оплате бытовыми потребителями за газ превысила 90%. Субсидиями пользуются 73% домохозяйств области. Значительные темпы увеличения доли оплаты за газ не деньгами, а их суррогатом – субсидиями — происходит четвертый год подряд.

Бюджетная компенсация субсидий за газ, которая оформляется протоколами, не только имеет ограниченную ликвидность, то есть ею невозможно оплатить закупку товаров, необходимых для обслуживания клиентов, но и выплатить зарплату работникам и налоги. Еще одна проблема заключается в том, что госбюджет с задержкой производит взаимозачеты по субсидийным протоколам, из-за чего у «Сумыгаз Сбыт» возникает дефицит оборотных средств, и перебои с оплатой за газ по всей цепочке расчетов за него.

При росте доли субсидий в оплате за газ, существенно возросло потребление газа жителями Сумской области. «За последний отопительный период потребление газа жителями Сумской области возросло на 12% по сравнению с 2015-2016. При этом стоит отметить тенденция увеличение количества субсидиантов, которые не экономят дорогостоящий ресурс, по причине того, что предоставленные субсидии иногда вдвое превышают фактическое использование газа», — прокомментировала директор ООО «Сумыгаз сбыт» Елена Руденко.

Разрешению ситуации может способствовать программа монетизации субсидий по примеру европейской практики, когда потребитель может сэкономленные средства государственной помощи, направить на мероприятия по энергоэффективности – заменить старое отопительное оборудование, утеплить дом, — сообщает пресс-служба компании.