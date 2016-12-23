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Гармония и радость: гороскоп на 28 декабря

Сегодня, 06:20 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Гармония и радость: гороскоп на 28 декабря

Непередаваемая атмосфера этого дня никого не оставит равнодушным. 28 декабря 2016 года можно почувствовать на себе, что значит счастье, бесконечная радость от общения с близкими людьми и ощущение внутренней гармонии.

Овны сегодня не сумеют сдержаться от гневных слов в адрес близких членов своей семьи. Ваше негодование будет иметь веские причины, ведь вы имели свои планы на этот выходной, и утомительная поездка по многочисленным родственникам в них совсем не входила.

Телец:
Тельцам много приятных эмоций в этот день доставит общение с престарелыми родственниками. Вам удастся получить ответы на все вопросы, что вы долго держали в себе, во время задушевного разговора с кем-то из представителей старшего поколения.

Близнецы:
Близнецам 28 декабря следует отказаться от экспериментов со своими финансами. Все без исключения схемы быстрого обогащения имеют один и тот же итог — через некоторое время вам суждено испытать разочарование и страшную злость за своё необдуманное поведение.

Рак:
Раки сегодня успеют предпринять ряд мер в борьбе за стройность. Если вы действительно хотите похудеть к Новому году, выбирайте одну из экспресс-диет и без промедлений начинайте придерживаться своего нового рациона.

Лев:
Львы будут в этот день на редкость спокойны и сдержанны. Проявив консервативный подход в общении с близкими членами своей семьи, вы добьётесь главного — получите уверенность, что очередной громкий скандал не разгорится.

Дева:
Планы Дев в этот день неожиданным образом поменяются. Вы откажетесь от отдыха в кругу близких членов семьи, чтобы насладиться вместе с друзьями подвижными играми на морозном декабрьском воздухе.

Весы:
Весам придётся сегодня отказаться от многих привычных удобств ради спокойствия близкого человека. День вы потратите на заботу о ком-то из престарелых родных и лишь к полуночи окажетесь дома.

Скорпион:
Любая цель, поставленная Скорпионами 28 декабря 2016, обязательно осуществится. Этот день также хорош для задушевных бесед, поездок по гостям и для активного отдыха на природе.

Стрелец:
Стрельцам сегодня нет смысла вступать в борьбу с неблагоприятными обстоятельствами. Все неудачи этого дня — это лишь очередные испытания Судьбы, с которыми вы обязательно справитесь.

Козерог:
Козерогам не следует в этот день навязывать свою личную позицию окружающим. Для начала обретите гармонию в своей собственной душе, а уже затем советуйте другим, как и что лучше сделать.

Водолей:
Водолеи сегодня будут очень раздражительны и капризны. Пока вы пребываете в таком настроении, вам лучше отказаться от походов по гостям и от общения с близкими. Проведите этот день наедине со своими мыслями.

Рыбы:
Рыбам сегодня удастся сохранить контроль над собой даже в самой стрессовой ситуации. Когда во время вечеринки некая особа попытается вас задеть, вы ответите ей комплиментом и своей очаровательной улыбкой.

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