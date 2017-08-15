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В гараже на Сумщине повесился мужчина

Сегодня, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
В гараже на Сумщине повесился мужчина

3 октября в гараже на территории собственного домохозяйства в Глухове повесился 60-летний мужчина, при жизни злоупотребляющий спиртным, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 3 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 229 человек (в прошлом году на эту же дату – 236).

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