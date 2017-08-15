В гараже на Сумщине повесился мужчина

3 октября в гараже на территории собственного домохозяйства в Глухове повесился 60-летний мужчина, при жизни злоупотребляющий спиртным, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 3 октября на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 229 человек (в прошлом году на эту же дату – 236).